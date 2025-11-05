Avianca recibe el primer Airbus A320neo con cabina Airspace

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Avianca —aerolínea parte del Grupo Abra junto a Gol y la inversión estratégica en Wamos Air— anunció la llegada del primer avión Airbus A320neo que hace parte de la orden de 138 unidades de este modelo anunciada por el Grupo. Este avión llega a fortalecer la flota de cabina angosta de Avianca, que ahora asciende a 135 aviones y está destinada a operar rutas de corto y mediano alcance. A ellos se suman más de 15 aeronaves de cabina ancha que sirven los vuelos de largo radio y 9 cargueros.

Este nuevo A320neo ofrecerá a los clientes una experiencia renovada gracias a la experiencia que brinda la nueva cabina Airspace de Airbus. Este diseño incluye compartimentos superiores XL que proporcionan hasta un 60 % más de espacio para el equipaje de mano en comparación con las cabinas actuales y una iluminación LED dinámica que se adapta a cada fase del vuelo. Además, está equipado con tres filas de asientos Premium, en formato dos por lado, que ha sido desarrollada por Recaro exclusivamente para Avianca y que representa un producto único en la región.