Copa Airlines proyecta un incremento del 12% en su capacidad operativa

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Tras un año de crecimiento sostenido, Copa Holdings acelera su hoja de ruta estratégica con la mira puesta en la expansión de su flota y la consolidación del “Hub de las Américas”.

Por José Hilario Gómez - Estrategia & Negocios Tras un 2025 marcado por una expansión del 8 %, la aerolínea Copa Holdings acelera su hoja de ruta estratégica para mantener un plan de vuelo estratégico en 2026. Su CEO, Pedro Heilbron, confirmó que para el cierre del año la compañía proyecta un incremento del 12% en su capacidad operativa, impulsado por la integración de ocho nuevas aeronaves. Con esta adición, la flota de la aerolínea de bandera panameña escalará hasta las 130 unidades en operación, consolidando así su red logística, la que actualmente conecta a más de 85 destinos en 32 países y en todo el continente americano desde el “Hub de las Américas”. La aerolínea ejecuta desde 2025 un ambicioso plan de inversiones que solo en 2026 alcanza los US$500 millones donde una de las piezas clave es el crecimiento de la flota. A pesar del entorno favorable, la hoja de navegación tiene enfrente desafíos importantes, especialmente en lo referente a la competencia y la necesidad de regulaciones que faciliten la operación de las aerolíneas y mejoren la conectividad.

Heilbron destacó que una de las tareas pendientes en la región es contar con la infraestructura adecuada y eliminar barreras que puedan obstaculizar el crecimiento del sector. Al cierre de 2025, Copa Holdings, que agrupa a las aerolíneas Copa Airlines y Wingo, reportó una utilidad neta de US$671,6 millones y cerró el año con márgenes positivos. Para este año, el grupo aeronáutico estima un margen operativo entre 22 % y 24 % apuntalado por el crecimiento en capacidad, el desarrollo de rutas y frecuencias, así como el impacto indirecto del Mundial de Fútbol 2026 que se desarrollará este año en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Adicionalmente, desde octubre los aviones de Copa tendrán conexión a Internet para sus pasajeros, un anuncio que marca un cambio histórico en la estrategia de la aerolínea , que anteriormente no ofrecía este servicio para priorizar la eficiencia operativa.

MOTOR CLAVE DE PANAMÁ

Copa es uno de los actores clave de la economía panameña. Heilbron destaca que el turismo aéreo representa cerca del 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y agrega que, en ese sentido, cualquier medida que promueva la competitividad y expansión de la aviación repercute positivamente. El ejecutivo reiteró que el grupo aéreo tiene un compromiso con el desarrollo del capital humano, estrategia que se refleja en la existencia de academias, tanto gratuitas como subsidiadas, orientadas a la formación de pilotos, mecánicos y tripulantes. Destacan iniciativas en particular como las escuelas de pilotos y mecánicos y el programa de mecánica de aviación en el Instituto Técnico Don Bosco, entre otras.

“Gracias a estos esfuerzos, el año pasado se contrató a cerca de 1.000 personas en nuevas posiciones, se hicieron reemplazos por jubilaciones y otros cargos. En la actualidad, la organización supera los 9.000 colaboradores, encaminándose rápidamente hacia los10.000”, indicó Heilbron. En su conjunto, la industria aérea y el turismo que llega por vía aérea generan aproximadamente 200.000 empleos en Panamá, considerando impactos directos, indirectos e inducidos. Así, el crecimiento y fortalecimiento del sector se traduce en beneficios concretos para la economía nacional y el bienestar dela sociedad, puntualizó el CEO de Copa Airlines.

VISIÓN DE COPA: REGLAS CLARAS PARA EL CRECIMIENTO