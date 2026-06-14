¿Está Israel poniendo en riesgo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Por: Revistaeyn.com
La imagen que Donald Trump buscaba proyectar este domingo era la de un presidente capaz de cerrar uno de los acuerdos más importantes para Medio Oriente en los últimos años.
Después de meses de negociaciones indirectas, Washington e Irán parecían acercarse a un entendimiento destinado a reducir las tensiones regionales, facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa diplomática.
Sin embargo, a pocas horas de una posible firma, un ataque israelí sobre los suburbios del sur de Beirut volvió a recordar la complejidad del tablero regional.
El bombardeo dejó al menos tres muertos y seis heridos en una zona considerada bastión de Hezbolá, el principal aliado de Irán en el Líbano. La operación se produjo después de que Israel denunciara el lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés hacia comunidades cercanas a la frontera.
La respuesta de Trump fue inusual. En un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el ataque "no debería haber ocurrido", especialmente en un momento en que las partes se encontraban tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz.
Israel, dijo Trump, tiene derecho a defenderse, pero consideró que la amenaza a la que respondía era menor y llamó a todas las partes a mantener la calma para no poner en riesgo una oportunidad histórica.
Las declaraciones evidencian una situación poco habitual: Washington y Jerusalén parecen estar evaluando prioridades distintas en un momento decisivo para la región.
El factor que nadie podía ignorar
Hasta hace pocos días, el principal interrogante era si Estados Unidos e Irán lograrían superar las diferencias pendientes sobre garantías políticas, alivio de sanciones y mecanismos de implementación.
Ahora ha surgido una nueva variable. La dirigencia iraní comenzó a cuestionar si Washington tiene la voluntad o la capacidad de contener acciones israelíes que puedan comprometer el proceso diplomático.
El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que resulta imposible hablar de avanzar si Estados Unidos no cumple sus compromisos respecto al Líbano.
Más allá de la retórica, el mensaje tiene un objetivo claro: recordarle a la Casa Blanca que para Teherán la estabilidad regional y la situación de sus aliados forman parte inseparable de cualquier acuerdo.
Desde la perspectiva iraní, no existe una separación absoluta entre la negociación bilateral con Washington y la realidad militar que enfrentan Hezbolá, las milicias aliadas o los grupos que integran su red de influencia regional.
Dos visiones distintas de la negociación
La administración Trump parece concentrada en objetivos concretos e inmediatos.
Entre ellos figuran la reapertura plena del estrecho de Ormuz, la reducción de riesgos para el comercio energético global y la posibilidad de presentar un éxito diplomático capaz de estabilizar una de las regiones más volátiles del planeta.
Para Israel, en cambio, la ecuación es diferente. Las autoridades israelíes sostienen que continuarán actuando contra cualquier amenaza proveniente de Hezbolá independientemente del estado de las conversaciones entre Washington y Teherán. Desde su óptica, la seguridad nacional no puede quedar subordinada a un calendario diplomático.
Esta diferencia de prioridades explica por qué el ataque de Beirut adquiere una relevancia mucho mayor que la de un simple episodio fronterizo.
Lo que está en juego no es únicamente la situación en el sur del Líbano, sino la credibilidad de todo el proceso negociador.
¿Puede sobrevivir el acuerdo?
A corto plazo, la respuesta parece ser sí.
Ni Washington ni Teherán han anunciado una ruptura de las conversaciones. Por el contrario, ambos continúan transmitiendo que el diálogo sigue abierto y que las diferencias pendientes todavía pueden resolverse.
Sin embargo, el episodio demuestra la fragilidad del momento actual.
Cada intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá aumenta la presión sobre los sectores más duros de Irán, que históricamente han desconfiado de cualquier acercamiento con Estados Unidos.
También eleva el costo político para Trump, quien necesita demostrar que los compromisos alcanzados sobre el papel pueden traducirse en una reducción efectiva de las tensiones sobre el terreno.
Por eso, el principal riesgo para la negociación no parece ser un desacuerdo técnico ni una diferencia jurídica de última hora.
El verdadero peligro es que los acontecimientos militares avancen más rápido que la diplomacia.
Más que un acuerdo, una prueba de liderazgo
Si finalmente se concreta, el entendimiento entre Estados Unidos e Irán podría representar uno de los movimientos geopolíticos más importantes de los últimos años.
No solo tendría impacto sobre los mercados energéticos, las rutas marítimas y la estabilidad regional. También redefiniría el papel de Washington como árbitro en Medio Oriente después de años de conflictos abiertos.
Pero el bombardeo de Beirut ha dejado al descubierto una realidad incómoda para la Casa Blanca: alcanzar un acuerdo es una cosa; garantizar que todos los actores relevantes actúen en consonancia con él es otra muy distinta.
Y ahí es donde emerge la pregunta que probablemente determinará el futuro del proceso.
¿Puede Donald Trump garantizar la paz con Irán si no puede garantizar la calma en el frente israelí-libanés?