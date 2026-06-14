¿Está Israel poniendo en riesgo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Por: Revistaeyn.com

La imagen que Donald Trump buscaba proyectar este domingo era la de un presidente capaz de cerrar uno de los acuerdos más importantes para Medio Oriente en los últimos años.

Después de meses de negociaciones indirectas, Washington e Irán parecían acercarse a un entendimiento destinado a reducir las tensiones regionales, facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa diplomática.

Sin embargo, a pocas horas de una posible firma, un ataque israelí sobre los suburbios del sur de Beirut volvió a recordar la complejidad del tablero regional.

El bombardeo dejó al menos tres muertos y seis heridos en una zona considerada bastión de Hezbolá, el principal aliado de Irán en el Líbano. La operación se produjo después de que Israel denunciara el lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés hacia comunidades cercanas a la frontera.

La respuesta de Trump fue inusual. En un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el ataque "no debería haber ocurrido", especialmente en un momento en que las partes se encontraban tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz.

Israel, dijo Trump, tiene derecho a defenderse, pero consideró que la amenaza a la que respondía era menor y llamó a todas las partes a mantener la calma para no poner en riesgo una oportunidad histórica.

Las declaraciones evidencian una situación poco habitual: Washington y Jerusalén parecen estar evaluando prioridades distintas en un momento decisivo para la región.