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Mundial 2026: cuando el negocio del fútbol empieza a parecerse a Wall Street

Con ingresos proyectados por US$8.911 millones, 48 selecciones y 104 partidos, la Copa del Mundo de 2026 será mucho más que un evento deportivo. Entre apuestas digitales, mercados predictivos, inteligencia artificial y nuevas formas de monetizar audiencias, el torneo se perfila como una plataforma financiera global cada vez más parecida a los mercados de inversión.

Por: Revistaeyn.com A lo largo de su historia, la Copa Mundial de Fútbol fue entendida principalmente como una competencia deportiva capaz de paralizar países enteros y movilizar emociones colectivas. Sin embargo, la edición de 2026 promete añadir una nueva dimensión: la financiera. Con 48 selecciones, 104 partidos y una organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, este Mundial es el más grande de la historia vivida hasta ahora por el certamen, y también podría convertirse en uno de los mayores ejercicios de monetización deportiva jamás registrados. Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno. La FIFA proyecta ingresos por US$8.911 millones durante el ciclo del Mundial 2026, una cifra récord impulsada por derechos de transmisión, acuerdos comerciales, hospitalidad y venta de entradas. El monto supera ampliamente los aproximadamente US$7.500 millones generados durante Qatar 2022 y confirma la creciente capacidad del fútbol para convertirse en una industria global de entretenimiento y negocios. Los derechos televisivos seguirán siendo el principal motor económico. Se estima que aportarán cerca de US$3.925 millones, equivalentes al 44% de los ingresos previstos. A ello se suma el negocio de la hospitalidad y la venta de boletos, que representarán otro 34% de la facturación total. Pero detrás de esos números se está produciendo una transformación más profunda: el fútbol ya no solo vende partidos, vende datos, atención y oportunidades de inversión.

Más partidos, más dinero

La ampliación del torneo tiene una consecuencia inmediata: más encuentros significan más contenido para comercializar. El salto desde los tradicionales 64 partidos hasta los 104 encuentros implica un crecimiento superior al 60% en el inventario disponible para patrocinadores, plataformas digitales, cadenas de televisión y operadores de apuestas. Cada partido genera millones de interacciones digitales, horas de consumo audiovisual y enormes volúmenes de información sobre comportamiento de las audiencias. En la economía digital actual, esos datos son tan valiosos como los goles. La magnitud del fenómeno ya ha sido destacada por diversos estudios económicos. Según estimaciones difundidas por E&N, el Mundial 2026 podría aportar hasta US$41.000 millones al PIB global, impulsado por turismo, consumo, infraestructura, medios y actividades vinculadas al evento.

La expansión silenciosa de las apuestas

Uno de los sectores que más se beneficiará del nuevo formato es el de las apuestas deportivas. Cada encuentro habilita cientos de mercados posibles: resultado final, goleadores, cantidad de córners, tarjetas, estadísticas individuales o apuestas en tiempo real que se actualizan segundo a segundo.

La industria del betting online viene creciendo de forma sostenida gracias a la expansión de los dispositivos móviles, los pagos digitales y las herramientas de inteligencia artificial que permiten personalizar la experiencia de cada usuario. Para los operadores, un Mundial más largo implica más oportunidades de participación, más usuarios conectados y mayores volúmenes de transacciones. Sin embargo, la innovación más disruptiva podría estar ocurriendo fuera de las casas de apuestas tradicionales.

Del pronóstico deportivo al mercado financiero

En los últimos años han ganado protagonismo plataformas como Polymarket y Kalshi, que impulsan una categoría conocida como mercados predictivos. A diferencia de las apuestas convencionales, estos sistemas funcionan de manera similar a una bolsa de valores. Los usuarios compran y venden contratos asociados a probabilidades de ocurrencia, cuyos precios cambian constantemente según la información disponible y el consenso del mercado. La lógica es familiar para cualquier inversor: cuando aumenta la probabilidad percibida de que un evento ocurra, el valor del contrato sube; cuando disminuye, cae. El resultado es una experiencia que combina elementos del entretenimiento deportivo con dinámicas propias de los mercados financieros. Durante 2026, el volumen negociado por las principales plataformas de predicción ha alcanzado niveles récord en distintos períodos, reflejando el creciente interés de inversores minoristas, usuarios del ecosistema cripto y operadores especializados. La Copa Mundial aparece ahora como el próximo gran laboratorio para esta convergencia entre deporte y finanzas.

La batalla por la atención

Otra transformación clave ocurre en el negocio de los contenidos. Si los Mundiales del pasado estuvieron dominados por la televisión abierta, el de 2026 podría ser recordado como el primero verdaderamente multiplataforma. Las audiencias consumen partidos, análisis y contenido complementario a través de televisión, streaming, redes sociales, aplicaciones móviles y experiencias personalizadas impulsadas por algoritmos. Para las empresas de medios, la monetización ya no depende exclusivamente de la publicidad tradicional. Las suscripciones, la publicidad segmentada, el comercio electrónico, la venta de experiencias digitales y el patrocinio basado en datos están ganando protagonismo. En otras palabras, el valor económico del torneo se extiende mucho más allá de los 90 minutos de cada partido.

El fútbol como activo financiero global