BID aprueba US$50 millones para fortalecer estadísticas económicas en El Salvador

Por revistaeyn.com
El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$50 millones para apoyar el Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas de El Salvador, una iniciativa que mejorará la calidad de los datos oficiales para la toma de decisiones. Este programa será ejecutado por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).
El objetivo general del programa es aumentar el uso de la información económica oficial para la toma de decisiones mediante la mejora de la relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad de las estadísticas, así como de las capacidades de las instituciones responsables de producirlas.
La operación financiará la implementación de un nuevo Censo Económico, la modernización de los sistemas estadísticos y la adopción de tecnologías digitales para la recopilación, gestión, análisis y difusión de datos.
La operación incorpora varias innovaciones, entre ellas el uso de tecnologías digitales a lo largo de todo el ciclo censal y la inclusión de información sobre la economía informal, un sector que desempeña un papel significativo en el empleo y la actividad económica de El Salvador.
Al generar información detallada sobre las actividades productivas formales e informales, se espera que el programa proporcione lecciones valiosas que puedan replicarse en otros países de América Latina y el Caribe.
“La información económica confiable, oportuna y accesible es esencial para que los gobiernos, las empresas y la ciudadanía tomen mejores decisiones. Este programa ayudará a El Salvador a fortalecer su sistema estadístico, modernizar la producción de datos económicos y generar la información necesaria para apoyar la inversión, la productividad y el desarrollo económico sostenible”, afirmó Ezequiel Cambiasso, representante del Grupo BID en El Salvador.
El programa se basa en el respaldo de larga data del BID al fortalecimiento del sistema estadístico de El Salvador, incluido el apoyo al Censo de Población y Vivienda de 2024 y a otros esfuerzos de modernización censal.
El préstamo será financiado con recursos del Capital Ordinario del BID bajo la modalidad de Préstamo de Inversión Específica y tendrá un período de ejecución de cuatro años. El Banco Central de Reserva de El Salvador actuará como organismo ejecutor.
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