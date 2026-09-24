BID aprueba US$50 millones para fortalecer estadísticas económicas en El Salvador

Finanzas

La operación financiará la implementación de un nuevo Censo Económico, la modernización de los sistemas estadísticos y la adopción de tecnologías digitales para la recopilación, gestión, análisis y difusión de datos.

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$50 millones para apoyar el Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas de El Salvador, una iniciativa que mejorará la calidad de los datos oficiales para la toma de decisiones. Este programa será ejecutado por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). El objetivo general del programa es aumentar el uso de la información económica oficial para la toma de decisiones mediante la mejora de la relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad de las estadísticas, así como de las capacidades de las instituciones responsables de producirlas.

La operación financiará la implementación de un nuevo Censo Económico, la modernización de los sistemas estadísticos y la adopción de tecnologías digitales para la recopilación, gestión, análisis y difusión de datos. La operación incorpora varias innovaciones, entre ellas el uso de tecnologías digitales a lo largo de todo el ciclo censal y la inclusión de información sobre la economía informal, un sector que desempeña un papel significativo en el empleo y la actividad económica de El Salvador. Al generar información detallada sobre las actividades productivas formales e informales, se espera que el programa proporcione lecciones valiosas que puedan replicarse en otros países de América Latina y el Caribe.