Costa Rica: se replantea la inversión extranjera en el país

Por Daniel Zueras - revistaeyn.com

Pese a ser un protagonista en la llegada de nuevas inversiones, el reciente anuncio de cierre de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel en Costa Rica representa un reto para el país en términos de atracción de inversión extranjera.

El último dato de atracción de la inversión extranjera directa (IED) al primer trimestre de 2025 reporta una caída del 25 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Pese a todo, Costa Rica sigue consolidando su posición como polo estratégico, particularmente en sectores de alto valor como ciencias de la vida, servicios corporativos y tecnología.

En los primeros meses de 2025, empresas como Heraeus Medevio anunciaron expansiones que generarán hasta 500 empleos, JLL (servicios inmobiliarios) duplicó su presencia en el país, Databricks (datos e inteligencia artificial) inauguró una nueva oficina que refuerza su estrategia regional.

Viant (dispositivos médicos) espera crear 1.000 nuevos empleos con una nueva ampliación. “Con esta expansión, celebramos20 años de crecimiento continuo e innovación en Costa Rica”, apunta Kevin Quirós, director senior de operaciones de Viant Costa Rica, para quien este hito “subraya la importancia estratégica del país”.