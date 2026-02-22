Empresas & Management

Cristiano invirtió US$7,5 millones en tecnología de bienestar de Herbalife

Ronaldo compró 10% de Pro2col Software, que es la plataforma digital de nutrición personalizada basada en datos e Inteligencia Artificial. La operación refuerza la estrategia del futbolista de invertir en salud, tecnología y negocios globales.

Por: revistaeyn.com Cristiano Ronaldo continúa ampliando su presencia en el ámbito empresarial. Herbalife Ltd. anunció que el futbolista adquirió el 10% de participación accionaria en HBL Pro2col Software, LLC, subsidiaria de la compañía que desarrolla la tecnología digital Pro2col, tras una inversión de US$7,5 millones. La operación incluye además un compromiso de prestación de servicios y derechos de patrocinio vinculados a la plataforma.

Pro2col es el sistema operativo digital de salud y bienestar personalizado de Herbalife, diseñado para integrar datos individuales, seguimiento nutricional inteligente y métricas de desempeño a través de herramientas digitales estructuradas.

QUÉ ES PRO2COL Y CUÁL ES SU MODELO

La plataforma funciona como un ecosistema digital que construye planes personalizados de bienestar basados en datos del usuario. En el centro del sistema se encuentra Pro2Score, un modelo de puntuación que mide métricas clave de salud para generar seguimiento, claridad y recomendaciones accionables. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Pro2col también integra herramientas orientadas a distribuidores independientes de Herbalife, con el objetivo de mejorar la interacción con clientes y escalar la adopción de nutrición personalizada en distintos mercados. Actualmente, la compañía desarrolla un lanzamiento beta por fases en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, con planes de expansión hacia mercados seleccionados de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) en 2026. El CEO de Herbalife, Stephan Gratziani, señaló que la inversión de Ronaldo “refuerza una creencia compartida en el poder de la nutrición, los datos y la inteligencia artificial para mejorar resultados de salud”.

UNA ALIANZA QUE SE CONSOLIDA

Ronaldo mantiene una relación comercial con Herbalife desde 2013, cuando la compañía se convirtió en su socio global de nutrición. Ambas partes colaboraron en el lanzamiento de Herbalife24® CR7 Drive, bebida deportiva diseñada para cubrir necesidades de hidratación y rendimiento físico. Con la adquisición de participación en Pro2col, el vínculo evoluciona de patrocinio a inversión estratégica en tecnología.

EL PORTAFOLIO EMPRESARIAL DE CRISTIANO

La inversión en Pro2col se suma a un portafolio diversificado que Ronaldo ha construido en los últimos años, más allá de su carrera deportiva. Entre sus principales participaciones empresariales destacan: CR7 Brand, que incluye líneas de ropa, calzado y fragancias.Pestana CR7 Lifestyle Hotels, cadena hotelera desarrollada en alianza con el grupo Pestana.Participaciones en el sector fitness y salud.Inversiones en clínicas capilares y bienestar.Proyectos vinculados a medios digitales y producción audiovisual. El futbolista ha consolidado una estrategia centrada en marcas propias, salud, hospitalidad y tecnología, sectores con proyección internacional.

TECNOLOGÍA, DATOS Y BIENESTAR

Herbalife, fundada en 1980 y presente en más de 90 mercados, avanza en su estrategia de transformación hacia una plataforma de salud más conectada y basada en datos.