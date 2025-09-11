Empresas & Management

Cuatro de cada 10 nuevas empresas en Perú se dedican a la venta de motocicletas

Por Agencia EFE Casi el 40 % de las nuevas empresas creadas en Perú, que superaron las 88.000, en el segundo trimestre del año se dedican al comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, mientras que retrocedieron a 1,3 % las de información y comunicaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El informe sobre Demografía Empresarial en el Perú detalló que, en el segundo trimestre del 2025, hubo un incremento de 25,6 % en la creación de nuevas empresas, que ascendieron a 88.654 compañías, comparado con el mismo trimestre del 2024.

No obstante, en el mismo periodo, otras 58.120 empresas dejaron de funcionar, pero esta cifra se redujo en 46,7 % , respecto a su similar trimestre del año pasado, de acuerdo al Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tomado como base por el informe del INEI. En ese sentido, hasta junio pasado, Perú contaba con un universo de más de 3,3 millones de empresas registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, una cifra menor en 1 % respecto a igual trimestre del año pasado. Según su actividad económica, el 38,9 % de las nuevas empresas se dedica al Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, seguido por un 14,7 % de otros servicios y 10 % de servicios prestados a empresas. En el segundo trimestre del año, hubo una menor participación en la creación de empresas de Alojamiento (0,7 %) e información y comunicaciones (1,3 %).