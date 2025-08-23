PIB de Perú sube en el primer semestre con impulso de transporte y construcción

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Producto Interno Bruto (PIB) de Perú creció un 3,3 % en el primer semestre del 2025, debido al impulso de sectores como transporte y almacenamiento en un 6,2 %, así como de construcción en un 5,2 %, según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Otros sectores que destacaron en el primer semestre del año fueron pesca y agricultura, que subieron un 4,4 %, administración pública y defensa (4,3 %) y servicios prestados a las empresas (3,7 %).

Por su parte, el único sector que mostró un retroceso fue telecomunicaciones y otros servicios de información, que cayó el -0,7 % en el primer semestre, respecto al mismo periodo del 2024. El reporte del INEI también detalló que el PIB en el segundo trimestre del año (abril-mayo-junio) creció un 2,8 %, respecto al mismo trimestre del año pasado, con una mayor expansión de la inversión privada (9,8 %) y del consumo final total, que incluye el del Gobierno y de las familias, en un 3 %. Además, este incremento trimestral se presentó en un escenario de mayor crecimiento del valor agregado de las actividades de transformación (3 %) y servicios (2,8 %) respecto a las actividades extractivas (1,3 %).

AUMENTA EL GASTO

El INEI explicó que el gasto de consumo final privado real aumentó en un 2,9 %, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto de consumo final privado nominal representó el 60,9 % del PIB al sumar 181.320 millones de soles (51.600 millones de dólares). A su vez, el gasto de consumo final del Ejecutivo fue un 7 % mayor respecto al mismo periodo del 2024, por el alza del consumo en Administración Pública y Defensa (3,8 %), Educación Pública (4 %) y Salud Pública (2,7 %). Por otro lado, la formación bruta de capital fijo creció el 7,8 %, en relación al mismo trimestre del año anterior, debido al incremento de la construcción (4,8 %) y las mayores compras de maquinaria y equipo (13,1 %). La inversión privada creció el 9,8 % por la mayor ejecución de obras residenciales y no residenciales; y la inversión minera aumentó en términos nominales en 8,8 % debido a las mayores inversiones en infraestructura (26,9 %), exploración (12,8 %), planta y beneficio (8,0 %), y desarrollo y preparación (1,2 %).