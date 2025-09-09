Empresas & Management

Grupo Unicomer abre nuevas tiendas Gollo Motors en zona rural de Costa Rica

La inversión en estas sucursales asciende a US$100.000 y la empresa proyecta abrir otras seis tiendas en Costa Rica en 2026.

  • Grupo Unicomer abre nuevas tiendas Gollo Motors en zona rural de Costa Rica

    El local de Gollo Motors en Bataán cuenta con 244 metros cuadrados y el de Nicoya con 234 metros cuadrados. Foto de cortesía
2025-09-09

Por revistaeyn.com

Grupo Unicomer Costa Rica anunció la inauguración de dos nuevas tiendas Gollo Motors, ubicadas en Bataán y Nicoya, y una nueva tienda de Gollo Ópticas en Miramar de Puntarenas.

La decisión de abrir en estas comunidades responde a las particularidades de cada zona de Costa Rica. En el Caribe, Bataán se caracteriza por un fuerte dinamismo económico donde la motocicleta se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo y la movilidad cotidiana. Nicoya destaca por su creciente actividad turística y hotelera, lo que genera una mayor necesidad de transporte rápido y accesible para residentes y visitantes.

Desempleo se reduce levemente en Costa Rica, pero el trabajo informal persiste

“Estas aperturas reflejan nuestro compromiso con ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las realidades de cada región. La motocicleta no es solo un medio de transporte, también es un apoyo para la productividad, el turismo y la vida diaria de miles de familias”, señaló Eduardo Córdoba, gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer.

El local de Bataán cuenta con 244 metros cuadrados y el de Nicoya con 234 metros cuadrados. La inversión en estas sucursales asciende a US$100.000.

Además de motocicletas de distintas marcas y estilos, en estas tiendas también se pueden encontrar llantas y accesorios relacionados con la movilidad.

Costa Rica sumó más de 27.000 metros cuadrados de bodegas y centros logísticos en primer trimestre

Estas nuevas sucursales se suman a la tienda Gollo Motors Alajuela, cerrando así 2025 con tres de estos establecimientos en Costa Rica. La empresa proyecta duplicar el número de estas tiendas en 2026.

Por su parte, Grupo Unicomer abrió en agosto, una tienda Gollo Ópticas en Miramar de Montes de Oro de Puntarenas, reafirmando su compromiso de acercar soluciones y servicios a diferentes comunidades.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Motocicletas
|
Empresas
|
Inversiones
|
Empleos
|
Tiendas
|
Nueva Sucursal
|
Costa Rica
|
Grupo Unicomer
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE