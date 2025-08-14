Actividad económica de Centroamérica y Rep. Dominicana sigue desacelerando

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La actividad económica de la región de Centroamérica y República Dominicana, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en serie original, registró una variación interanual de 3.49 % en mayo de 2025, reporta el informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
Esta cifra representa una ralentización (por segundo mes consecutivo) de 0.93 puntos porcentuales, respecto a la tasa de crecimiento de mayo de 2024. Las economías de El Salvador (4.66 %) y Guatemala (3.95 %) mostraron tasas de crecimiento superiores al promedio regional, seguidas de Honduras (3.49 %), Nicaragua (3.31 %), República Dominicana (3.15 %) y Costa Rica (2.80 %).
Cabe mencionar que, en términos acumulados, la región CARD alcanzó un crecimiento de 3.31 % al cierre de mes, reporta el SECMCA.
Al analizar los datos por país, el Banco de Reserva de El Salvador informa que los sectores que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en mayo fueron: construcción (28.03 %), actividades financieras y de seguros (7.23 %) y comercio, transporte y almacenamiento (2.09 %). Por el contrario, el sector información y comunicaciones (-7.95 %) y actividades profesionales (-2.88 %) mostraron una contracción durante el periodo.
La actividad económica guatemalteca, registró un crecimiento de 3.8 % en mayo, menos dinámico si se compara con el 4.5 % obtenido en mayo de 2024. El crecimiento acumulado a mayo de 2025 ascendería a 3.8 % (3.5 % al mismo mes del año previo).
Dicho resultado fue influenciado, principalmente, por el desempeño positivo de las actividades económicas siguientes: Comercio y reparación de vehículos; Construcción; Actividades inmobiliarias; Actividades financieras y de seguros; e Industrias manufactureras.
Por su parte, la actividad económica de Honduras registró en serie original una variación de 3.8 % ante el impulso generado por una mayor demanda interna y externa, especialmente de productos agroindustriales. En tanto, la serie en tendencia-ciclo del IMAE presentó una variación interanual de 4.4 % para el mismo periodo.
Los sectores con los aportes más significativos al desempeño global de Honduras fueron Intermediación Financiera; Comunicaciones; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Transporte y Almacenamiento; Comercio; y la Industria Manufacturera. Asimismo, durante mayo, se observó una evolución favorable en actividades agroindustriales (café, azúcar, sustancias y productos químicos y metales comunes), construcción y servicios (intermediación financiera, comercio, telecomunicaciones, administración pública y salud) e impuestos, consolidando así el ritmo positivo de la actividad económica nacional.
El Banco Central de Nicaragua señala que las actividades que mostraron los mayores crecimientos fueron explotación de minas y canteras, 19.6 %; comercio, 13.4 %; hoteles y restaurantes, 6.2 %; industria manufacturera, 5.3 %; transporte y comunicaciones, 4.9 %; y servicios de intermediación financiera y servicios conexos, 4.4 %; entre otras. Por su parte, se registró disminución en las actividades de pesca y acuicultura, -37.9 %; energía y agua, -16.0 %; y administración pública y defensa, -3.3 %; entre otras.
El Banco Central de Costa Rica informa que la serie tendencia-ciclo del IMAE presentó una variación interanual de 3.8 %, desacelerándose en 0.9 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes del año 2024. Así, el crecimiento medio del IMAE se ubica 4.1 % a mayo de 2025.
Durante el periodo, el 90.4 % de la expansión de la producción estuvo determinada por el desempeño de las actividades de manufactura, servicios profesionales, servicios de transporte, servicios de enseñanza y salud, servicios inmobiliarios y el comercio.