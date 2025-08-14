Actividad económica de Centroamérica y Rep. Dominicana sigue desacelerando

Centroamérica & Mundo

Las economías de El Salvador y Guatemala mostraron tasas de crecimiento superiores al promedio regional, reporta reporta el informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La actividad económica de la región de Centroamérica y República Dominicana, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en serie original, registró una variación interanual de 3.49 % en mayo de 2025, reporta el informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). Esta cifra representa una ralentización (por segundo mes consecutivo) de 0.93 puntos porcentuales, respecto a la tasa de crecimiento de mayo de 2024. Las economías de El Salvador (4.66 %) y Guatemala (3.95 %) mostraron tasas de crecimiento superiores al promedio regional, seguidas de Honduras (3.49 %), Nicaragua (3.31 %), República Dominicana (3.15 %) y Costa Rica (2.80 %).

Cabe mencionar que, en términos acumulados, la región CARD alcanzó un crecimiento de 3.31 % al cierre de mes, reporta el SECMCA. Al analizar los datos por país, el Banco de Reserva de El Salvador informa que los sectores que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en mayo fueron: construcción (28.03 %), actividades financieras y de seguros (7.23 %) y comercio, transporte y almacenamiento (2.09 %). Por el contrario, el sector información y comunicaciones (-7.95 %) y actividades profesionales (-2.88 %) mostraron una contracción durante el periodo. La actividad económica guatemalteca, registró un crecimiento de 3.8 % en mayo, menos dinámico si se compara con el 4.5 % obtenido en mayo de 2024. El crecimiento acumulado a mayo de 2025 ascendería a 3.8 % (3.5 % al mismo mes del año previo). Dicho resultado fue influenciado, principalmente, por el desempeño positivo de las actividades económicas siguientes: Comercio y reparación de vehículos; Construcción; Actividades inmobiliarias; Actividades financieras y de seguros; e Industrias manufactureras. Por su parte, la actividad económica de Honduras registró en serie original una variación de 3.8 % ante el impulso generado por una mayor demanda interna y externa, especialmente de productos agroindustriales. En tanto, la serie en tendencia-ciclo del IMAE presentó una variación interanual de 4.4 % para el mismo periodo.