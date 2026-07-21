Cuba suspende el Festival del Habano en medio de la grave crisis energética

Por: EFE

La compañía Habanos S.A., distribuidora de 27 marcas premium, publicó un comunicado en su página web anunciando que continuará atenta a “la evolución del contexto con el objetivo de celebrar una próxima edición cuando existan las condiciones que permitan ofrecer el Festival con la excelencia, el alcance y la calidad que lo han convertido en una referencia internacional”.

Resalta, que, desde su creación, el “Festival del Habano se ha consolidado como el principal escenario de los puros premium en el mundo” y la prioridad de sus organizadores continúa siendo “mantener el nivel de calidad de dicha experiencia en la tierra del considerado mejor tabaco del mundo”.

El comunicado, indica, además, que la decisión de postergar la edición de este año -prevista inicialmente del 24 al 27 de febrero y que fue pospuesta una semana antes de esa fecha- no cambiará el amplio programa previsto para conmemorar el 60 aniversario de la marca Cohíba, una de las más emblemáticas y prestigiosas del mundo.

En este sentido, la compañía detalló que las celebraciones asociadas a esa marca continuarán desarrollándose “con importantes novedades y eventos exclusivos” y la primera actividad relacionada con ese programa tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Londres, con la presentación mundial de Cohíba Talismán.