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Del estigma al mercado: farmacéuticas del cannabis ya analizan salida a Bolsa

La reclasificación del cannabis en EE.UU. no solo abre el crédito y reduce costos: redefine el negocio, acerca capital institucional y pone a varias compañías en la antesala de una salida a bolsa.

Por: Revistaeyn.com Durante años, la industria del cannabis vivió en una zona gris: crecimiento acelerado, alto interés inversor y, al mismo tiempo, barreras regulatorias que limitaban su acceso al sistema financiero tradicional. Ese equilibrio inestable empieza a cambiar. La reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de reclasificar el cannabis —sacándolo de la categoría más restrictiva— marca un punto de inflexión. No solo reduce el estigma histórico asociado a la industria. También empieza a destrabar algo más importante: el flujo de capital. Y donde entra el capital, aparece una nueva etapa del negocio

De industria marginal a activo financiable

Hasta ahora, muchas instituciones financieras y fondos evitaban el sector por una razón simple: riesgo regulatorio y reputacional. La clasificación previa del cannabis, al nivel de sustancias sin uso médico aceptado, funcionaba como una barrera explícita. El cambio hacia una categoría más flexible modifica ese escenario. En la práctica, abre tres puertas clave: acceso a crédito bancario, posibilidad de deducciones fiscales y mayor participación de inversores institucionales. Pero, sobre todo, habilita algo que hasta hace poco era excepcional: pensar en salidas a bolsa en mercados principales.

Del cultivo a la biotecnología

El dato más relevante no está solo en la regulación, sino en cómo está cambiando el negocio. La primera ola del cannabis —liderada por productores y compañías enfocadas en el consumo recreativo— estuvo marcada por el entusiasmo y la volatilidad. Empresas como Canopy Growth, Tilray o Aurora Cannabis protagonizaron ese ciclo: fuerte expansión, altas valuaciones y posteriores correcciones. Hoy, el foco se desplaza. El capital empieza a mirar con más interés a las compañías que operan en la intersección entre cannabis y farma: aquellas que desarrollan tratamientos, generan propiedad intelectual y avanzan en ensayos clínicos. Es, en esencia, un cambio de categoría: de commodity agrícola a plataforma terapéutica.

Los nuevos jugadores

En ese nuevo mapa, varias compañías comienzan a posicionarse. Ananda Pharma, por ejemplo, trabaja en un tratamiento para el dolor asociado a la endometriosis y ya explora levantar entre US$10 millones y US$20 millones en financiamiento privado para acelerar su desarrollo. IGC Pharma avanza en ensayos clínicos con formulaciones de THC en dosis bajas para tratar la agitación en pacientes con Alzheimer, un mercado potencial de miles de millones de dólares. Avicanna, enfocada en trastornos neurológicos poco frecuentes, ve ahora una vía más clara para acceder a los mercados públicos, algo que antes resultaba prácticamente inviable desde Estados Unidos.

BRC Therapeutics apunta a desarrollar tratamientos para efectos secundarios de terapias oncológicas, en un segmento donde la necesidad médica es alta y la competencia aún limitada.

En todos los casos, el patrón se repite: ciencia, regulación y escalabilidad.

Existe una referencia concreta que funciona como prueba de concepto: Jazz Pharmaceuticals. Hasta ahora, es la única farmacéutica en Estados Unidos con un medicamento derivado del cannabis aprobado por la FDA. Su tratamiento para epilepsia, Epidiolex, demostró que es posible convertir compuestos de esta planta en productos terapéuticos validados y comercialmente viables.

Ese antecedente es clave: reduce la percepción de riesgo y legitima el interés de nuevos inversores.



Capital en pausa, pero no ausente