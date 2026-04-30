Finanzas

Wall Street desafía la guerra: por qué el S&P 500 y el Nasdaq viven mejor mes desde 2020

Hoy los mercados toleran mejor los shocks geopolíticos, siempre y cuando éstos no afectan directamente la actividad. A su vez, penalizan más las sorpresas inflacionarias que los conflictos.

Por: Revistaeyn.com En otro momento, con otro manual de mercado, el contexto actual habría sido suficiente para frenar cualquier rally: conflicto abierto en Oriente Medio, petróleo en alza y una Reserva Federal sin apuro por bajar tasas. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo. Los índices de referencia de Wall Street —el S&P 500 y el Nasdaq Composite— se encaminan a cerrar el mes con su mejor desempeño desde 2020. Y lo hacen no ignorando el riesgo, sino reordenando prioridades. La pregunta, entonces, no es por qué suben. Es qué está mirando realmente el mercado.

Un rally que no debería existir (pero existe)

En las últimas jornadas, la dinámica fue la esperable: volatilidad, movimientos mixtos y cautela en la apertura. Pero cuando se amplía el foco, aparece otra historia. Y en este punto vale la pena hacer un poco de historia y mirar los índices en retrospectiva. Durante el pasado año, el S&P 500 subió en torno al 15%, mientras que el Nasdaq, de gran peso tecnológico, subió alrededor de un 17%, y el DOW JONES en torno al 14%. En lo que llevamos de 2026, los grandes índices neoyorquinos continúan un tono alcista, con alguno llegando incluso a máximos. Por el momento el S&P 500 suma un 0,60% y el NASDAQ 100, por su parte, gana un 0,70%. El Dow Jones baja, un 0,34%. Con este escenario, dentro del S&P 500 ya hay varias acciones que están tomando un gran impulso. Por ejemplo: el valor más alcista en lo que llevamos de 2026 es Sandisk, que sorprende al mercado disparándose un 350% desde los primeros compases del año. Le siguen Lumentum, que se anota un 133%, Western Digital, que suma un 132%, Intel, que gana un 130%, y Seagate, que suma un 116%, y completa el top 5. De este modo, abril se está consolidando como un mes excepcional para la renta variable estadounidense. Pero, no por euforia, sino por resistencia. El mercado ha absorbido una combinación compleja de factores —suba del crudo, tensión geopolítica y tasas altas— sin romper tendencia. Y eso, en sí mismo, ya es una señal. Durante años, los shocks geopolíticos funcionaban como disparadores inmediatos de correcciones. Hoy, el orden se invirtió. El mercado no está desestimando el conflicto en Oriente Medio. Está haciendo algo más sofisticado: lo está jerarquizando. En la cima de esa jerarquía aparecen los resultados corporativos. Las grandes tecnológicas siguen mostrando ingresos sólidos, márgenes resilientes y, sobre todo, una narrativa de crecimiento sostenida en torno a la inteligencia artificial. Ese flujo de resultados no solo sostiene las valuaciones, sino que actúa como contrapeso frente al ruido externo.

En términos simples: mientras las ganancias acompañen, el mercado está dispuesto a tolerar más incertidumbre. El frente más sensible sigue siendo la energía. La escalada del conflicto ha empujado al petróleo a niveles elevados, reintroduciendo un riesgo que el mercado creía parcialmente controlado: la inflación. Pero, nuevamente, la reacción no es automática. El mercado no está operando el precio actual del crudo, sino su potencial trayectoria: si la suba se estabiliza, el impacto es manejable, Si se acelera o se prolonga, el escenario cambia. Esa diferencia —entre shock transitorio y cambio estructural— es la que explica por qué, por ahora, no hay corrección significativa en equities.

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