Grupo Financiero Mercado de Valores mantiene perspectivas económicas para Costa Rica

Por revistaeyn.com
Las proyecciones económicas para Costa Rica en 2026 se mantienen sin cambios en cuanto a crecimiento e inflación, pese al aumento en la incertidumbre internacional tras el primer trimestre del año. En tanto, el tipo de cambio se mantendrá por debajo de los ₡500.
Este es el análisis que se desprende de la revisión que hizo Grupo Financiero Mercado de Valores de sus perspectivas económicas, tras el primer trimestre del 2026. La nueva revisión incorpora un entorno externo más volátil, marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de materias primas como el petróleo, lo que ha generado ajustes en las expectativas económicas globales y mayor cautela en la política monetaria de economías avanzadas.
En el ámbito local, el crecimiento económico conserva la estimación planteada a inicios de año. En particular, se anticipa una moderación en el dinamismo de las exportaciones hacia la segunda mitad del año, en línea con una normalización de su crecimiento. Así, se proyecta un crecimiento económico del 3,6 % para 2026.
“El entorno internacional incorpora un mayor nivel de incertidumbre, principalmente por el comportamiento de los precios del petróleo y sus implicaciones sobre la inflación global. No obstante, en Costa Rica los efectos sobre las principales variables macroeconómicas se mantienen contenidos dentro del escenario base que Mercado de Valores trabajó en enero”, explicó Karol Fernández, economista de Grupo Financiero Mercado de Valores.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha presionado al alza los precios del petróleo, lo que encarece los costos de los combustibles y genera presiones inflacionarias a nivel global. En el caso de Costa Rica, este efecto se traslada de forma parcial y gradual a los precios al consumidor, debido a la regulación de los combustibles y a la rigidez de estos precios en el mercado local.
La proyección de inflación no presenta cambios respecto a lo estimado a inicios de año, ya que las proyecciones de enero ya anticipaban una mayor inflación durante el primer trimestre del año; sin embargo, los datos registran una inflación en marzo de -2.1 %, por debajo de lo proyectado.
Por lo tanto, un eventual choque de oferta partirá de un nivel de inflación más bajo. Mercado de Valores proyecta que el indicador inflacionario se ubique en 1,4 % para el cierre del 2026, por debajo de la meta del Banco Central de 3 % ±1 punto.
“Aunque el aumento en los precios del petróleo genera presiones inflacionarias, en Costa Rica su impacto es más acotado, ya que los combustibles son bienes regulados y el efecto traspaso hacia los precios de los consumidores se da de forma parcial y gradual”, agregó Fernández.
En cuanto al tipo de cambio, se ajusta la proyección hacia un rango entre ₡480 y ₡490 por dólar para lo que resta de 2026, con un sesgo a la baja. Esto se debe a las condiciones de mayor oferta observadas durante el primer trimestre, así como a factores estacionales que inciden en la demanda de divisas, como el aumento en la factura petrolera.
Finalmente, la política monetaria mantendría una postura prudente. Grupo Financiero Mercado de Valores proyecta que la Tasa de Política Monetaria se ubique en 3 %, con un margen de ±0,25 puntos porcentuales, sujeta a la evolución de la inflación y a los riesgos provenientes del entorno internacional.