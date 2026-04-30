Grupo Financiero Mercado de Valores mantiene perspectivas económicas para Costa Rica

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Aunque conflicto entre Estados Unidos e Irán presiona el precio de los combustibles, inflación seguiría sin entrar al límite inferior del rango meta en 2027.

Por revistaeyn.com Las proyecciones económicas para Costa Rica en 2026 se mantienen sin cambios en cuanto a crecimiento e inflación, pese al aumento en la incertidumbre internacional tras el primer trimestre del año. En tanto, el tipo de cambio se mantendrá por debajo de los ₡500. Este es el análisis que se desprende de la revisión que hizo Grupo Financiero Mercado de Valores de sus perspectivas económicas, tras el primer trimestre del 2026. La nueva revisión incorpora un entorno externo más volátil, marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de materias primas como el petróleo, lo que ha generado ajustes en las expectativas económicas globales y mayor cautela en la política monetaria de economías avanzadas.

En el ámbito local, el crecimiento económico conserva la estimación planteada a inicios de año. En particular, se anticipa una moderación en el dinamismo de las exportaciones hacia la segunda mitad del año, en línea con una normalización de su crecimiento. Así, se proyecta un crecimiento económico del 3,6 % para 2026. “El entorno internacional incorpora un mayor nivel de incertidumbre, principalmente por el comportamiento de los precios del petróleo y sus implicaciones sobre la inflación global. No obstante, en Costa Rica los efectos sobre las principales variables macroeconómicas se mantienen contenidos dentro del escenario base que Mercado de Valores trabajó en enero”, explicó Karol Fernández, economista de Grupo Financiero Mercado de Valores. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha presionado al alza los precios del petróleo, lo que encarece los costos de los combustibles y genera presiones inflacionarias a nivel global. En el caso de Costa Rica, este efecto se traslada de forma parcial y gradual a los precios al consumidor, debido a la regulación de los combustibles y a la rigidez de estos precios en el mercado local. La proyección de inflación no presenta cambios respecto a lo estimado a inicios de año, ya que las proyecciones de enero ya anticipaban una mayor inflación durante el primer trimestre del año; sin embargo, los datos registran una inflación en marzo de -2.1 %, por debajo de lo proyectado.