Deloitte anuncia creación del Marketplace Centroamérica

Por revistaeyn.com

Deloitte anuncia la creación del Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una nueva estructura regional dentro de Deloitte, diseñada para potenciar la estrategia de crecimiento acelerado de la Firma, expandir su portafolio de servicios multidisciplinarios y consolidar su liderazgo en la región

La nueva estructura regional integrará las capacidades de Deloitte en Consultoría Estratégica, Tecnología, Transformación Digital, Transacciones (M&A), Impuestos y Servicios Legales así como Auditoria y Assurance, ampliando su propuesta de valor en las principales industrias y sectores de la región.

El designado para liderar este paso es Rafael Sayagués como Socio Director del nuevo Marketplace, cargo que asumió a partir del 1 de septiembre de 2025.

"Su liderazgo estará acompañado por la integración de 25 nuevos socios y socias, quienes se suman a los 60 ya existentes en la región, fortaleciendo un equipo con la capacidad de ofrecer soluciones diferenciadas, apoyadas en tecnología de vanguardia y con una visión global fortalecida por el conocimiento local.", apuntan desde la empresa.

“La integración de nuevos socios y talentos especializados nos permite fortalecer nuestra oferta de valor multidisciplinaria y acompañar a nuestros clientes en su transformación y crecimiento. Este paso reafirma el liderazgo de Deloitte en la región y nuestro compromiso de crear un impacto que trascienda en la nueva economía digital y acorde con las mega tendencias globales”, señaló Rafael Sayagués, Socio Director del Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

En el marco de la integración de Deloitte en la región, el nuevo Marketplace busca fortalecer un equipo altamente especializado que combine experiencia local con una visión global. Esta estructura permitirá a la Firma anticiparse a los desafíos emergentes del entorno empresarial, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de cada país.