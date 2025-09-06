Alejandro Argumedo se une a MIO3 para lanzar TOHKN

Por revistaeyn.com

El salvadoreño Alejandro Argumedo presentó su nuevo capítulo como innovador: se une a MIO3, la fintech de tokenización de activos en América Latina, para lanzar TOHKN.

Esta - aseguran - es la primera plataforma de inversión en Latinoamérica diseñada para democratizar el acceso a las finanzas.

“Ni en la escuela ni en la universidad nos enseñan a invertir. La educación financiera en nuestra región depende mucho de la experiencia familiar, y eso no es suficiente para la mayoría. TOHKN nace con el objetivo de cambiar esta realidad desde El Salvador, que cuenta con una legislación pionera a nivel mundial en activos digitales”, explicó Argumedo.

En una entrevista reciente con E&N, ya había adelantado sus nuevos retos, indicó que apostaba por la tokenización y el Real Estate para cambiar la narrativa de lo posible en Centroamérica.

TOHKN, creada en colaboración con MIO3, se basa en la tokenización, un proceso que convierte activos físicos en tokens digitales sobre blockchain, permitiendo mayor liquidez, accesibilidad y transparencia en las inversiones. La plataforma apunta a que cualquier persona pueda convertir sus ahorros en ingresos, sin importar la cantidad inicial.