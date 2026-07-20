Diego De Sola: un líder admirado por su capacidad de acción y su profundidad humana

Por: Revistaeyn.com

Diego de Sola fue uno de los empresarios "Admirados 2025", que distinguió la investigación realizada por la alianza entre Estrategia & Negocios y Akaleno Advisory, la cual profundiza en las mejores prácticas que colocan a estos líderes como los faros de gestión y resultados dentro del ecosistema empresarial centroamericano.

En diálogo con E&N, el empresario nos reveló que sus tres pilares de trabajo para evolucionar y adaptarse son: tener curiosidad, conexión con su equipo y confianza. Ese es su hilo conductor, tanto en el sector privado como en sector social, como cofundador de la organización Glasswing.

“Siempre partimos de entender a las personas a las que servimos”, explicó De Sola, CEO de Grupo de Sola, y presidente delas Juntas Directivas de Inversiones Bolívar y UAssist.me.

Diego cree que el entorno obliga a evolucionar. “En la medida en que uno va caminando y aprendiendo, el mismo entorno le va obligando a adaptarse, a cambiar”. Esta mentalidad se refleja en la estrategia del grupo que dirige.

En el diálogo que mantuvimos en ocasión de esta distinción como "Admirado 2025", De Sola anunció que en los próximos cinco años, Bolívar planea invertir más deUS$500 millones en nuevos proyectos inmobiliarios en El Salvador.

El Grupo tokenizó activos ,incluyendo deuda y patrimonio. “En Bolívar ya vamos por la tercera tokenización. Creemos que hay gran potencial en esto”, aseguró.

Cada colaborador de Bolívar puede invertir a través de tokens de los proyectos. “El 100% de las personas que trabajan en Bolívar tienen derecho ainvertir en tokens”, explicó entonces.

UAssist.me dio un giro para atender mejor a clientes en EEUU. “Estamos sirviendo a verticales como el sector de bienes raíces de alquiler, así como retail y food & beverage, donde apoyamos a marcas globales como RMR Group, DrinkPoppi, ALDO y otros comercios de alto tráfico. Con procesos, cultura y tecnología mejoramos productividad, decisiones basadas en data”, destacó.

UAssist.me migra hacia una oferta más especializada que combina talento humano con herramientas innovadoras de IA. Bajo su liderazgo, la digitalización avanza también en empresas tradicionales como UNEX, la mayor exportadora de café de El Salvador.

“Recolectamos mucha data, pero el reto es convertirla en información útil. Si no sabemos interpretarla o si le damos un sesgo inadecuado, o no somos suficientemente objetivos, la data puede incluso llevarnos en la dirección equivocada”, afirmó el empresario.

En UNEX, invierten de forma continua en sistemas que mejorarán información y eficiencia para agricultores, compradores, y todos los que participan en la cadena de valor.

Como líder, busca personas curiosas, con “colmillo” y vocación de mejora continua. “Nos encantan las críticas y lo retador, porque es a partir de eso que uno aprende”.

En los próximos meses, los colaboradores tendrán su propia versión de gemelos digitales. Son herramientas de inteligencia artificial diseñadas para amplificarlas capacidades de su equipo.

“No sustituyen al humano, sino que lo potencian. Es como un traje de Iron Man (...) La idea es que se adelanten a buscar inquietudes que tal vez no se nos ocurren, notar discrepancias, ayudarnos a gestionar mejor. Hay mucha autenticidad en la imperfección. En mi imperfección está mi capacidad de agregar valor en forma auténtica y distinta”, dijo De Sola.

Desde Glasswing, Diego trabaja para abordar la pobreza de la región a través de programas en educación, salud y empoderamiento juvenil.

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