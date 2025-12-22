ADMIRADOS 2025: 8 líderes, 8 lecciones

Por Velia Jaramillo - revistaeyn.com
En el Especial Admirados 2025, Estrategia & Negocios revive y reinventa una de sus tradiciones más poderosas: descubrir a quienes inspiran, impulsan y desafían el rumbo empresarial de Centroamérica.
Un especial que captura la esencia del liderazgo admirable, ese que se escribe con visión, valentía y transformación real.
Mantener vigente esta submarca de E&N, ha implicado renovarnos a lo largo del tiempo. ADMIRADOS nació como una encuesta que circulaba de manera exclusiva entre el alto liderazgo empresarial y ejecutivo de la región, luego, nuestras audiencias digitales se sumaron al sondeo. El estudio se enriqueció metodológicamente desde principios de esta década, de la mano de una alianza con los expertos de Skaleno Advisory, quienes llegaron aportando su profundo conocimiento en management, legado y gobernanza.
Este año, Admirados de Centroamérica 2025 incorpora una innovación metodológica: más de 50 destacados líderes gremiales, académicos y de organizaciones de la región participaron, respondiendo a una invitación de Revista E&N, en el primer Consejo Consultivo de Admirados, y nominando a sus Empresas y Líderes Empresariales más admirados.
Lo hicieron alineados a una metodología propuesta por Skaleno para 2025, que definió cuatro categorías: Visión estratégica y liderazgo en el modelo de negocios; Adaptabilidad al entorno; Gobierno corporativo y gestión transparente y Transformación digital.
Luego de conocer a los líderes, como equipo fuimos y hablamos con algunos de sus destacados representantes. En este artículo, rescato 8 lecciones que para la gestión empresarial dejan los Admirados 2025, desde la voz y la experiencia de los líderes entrevistados:
Alejandro Rubinstein, de Grupo Purdy: la innovación debe permear a todo el equipo, y a toda la organización. Impulsan procesos de mejora continua, de innovación disruptiva y nuevos negocios, servicios, procesos y formas de hacer las cosas. “Nuestros más de 2.000 colaboradores saben que son parte de una organización a la que pueden aportar”.
Javier Steiner, CEO de Grupo Steiner: humanidad. “Trato de ser muy humano, muy cercano a las personas, empático en la realidad y en las necesidades de todos”.
Álvaro Cofiño: liderar con el ejemplo: para este líder que llegó a la empresa de sus padres con solo dos restaurantes, y ahora gestiona 160, en Mc Donald´s Mesoamérica impera una filosofía de trabajo que no se limita a la integración de nuevas generaciones de la familia a la empresa, si no a la consolidación de un equipo profesional que opera en cuatro países.
Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola: evolución. “En la medida de que uno va caminando y aprendiendo, el mismo entorno le va obligando a adaptarse, a cambiar”. Una evolución que se refleja en agresivos planes de inversión (más de US$500 millones en nuevos proyectos inmobiliarios en El Salvador) y la tokenización de sus activos, incluyendo deuda y patrimonio.
Stephanie Melville, presidenta de Progreso: agilidad e innovación en una empresa centenaria. “En un entorno de constantes cambios e incertidumbre, en Progreso, entendemos que la adaptabilidad es clave para innovar y proponer soluciones disruptivas”. La organización promueve una cultura donde el error no se castiga, sino que es fuente de aprendizaje.
Arturo Sagrera, presidente de la Junta Directiva de ADOC: gobernanza como una prioridad estratégica. El líder de tercera generación de la familia empezó creando con apoyo de expertos un modelo de gobierno corporativo que fortaleció la armonía familiar y trajo a un CEO externo para una gestión más profesional de la empresa.
Michel Caputi, gerente de Alianzas Estratégicas en BI: modelar el futuro hoy con datos, tecnología y transformación de la cultura. “Mi visión hacia el futuro en la parte de innovación, va a ser siempre crear equipos que tengan la capacidad de utilizar la IA y todos los recursos tecnológicos, para conseguir escalas que son inaccesibles con equipos totalmente físicos”.
Gaby Aued, CEO de Tecnasa: balance humano-tecnológico. “La tecnología nunca va a reemplazar a la gestión humana y la calidez que el humano puede dar en un servicio al cliente. Es un tema de complementarnos: no es una o la otra... son ambas”.