ADMIRADOS 2025: 8 líderes, 8 lecciones

Admirados

El ejercicio cerró con entrevistas a profundidad con 8 empresarios Admirados de la región, elegidos por el Consejo Editorial de E&N, los que también participaron -por separado- en sesiones con Alejandro Domínguez y Miguel de Merodio, socio director y fundador de Skaleno Advisory, respectivamente, nuestras contrapartes aliadas en ADMIRADOS 2025.

Por Velia Jaramillo - revistaeyn.com En el Especial Admirados 2025, Estrategia & Negocios revive y reinventa una de sus tradiciones más poderosas: descubrir a quienes inspiran, impulsan y desafían el rumbo empresarial de Centroamérica. Un especial que captura la esencia del liderazgo admirable, ese que se escribe con visión, valentía y transformación real. Mantener vigente esta submarca de E&N, ha implicado renovarnos a lo largo del tiempo. ADMIRADOS nació como una encuesta que circulaba de manera exclusiva entre el alto liderazgo empresarial y ejecutivo de la región, luego, nuestras audiencias digitales se sumaron al sondeo. El estudio se enriqueció metodológicamente desde principios de esta década, de la mano de una alianza con los expertos de Skaleno Advisory, quienes llegaron aportando su profundo conocimiento en management, legado y gobernanza. Este año, Admirados de Centroamérica 2025 incorpora una innovación metodológica: más de 50 destacados líderes gremiales, académicos y de organizaciones de la región participaron, respondiendo a una invitación de Revista E&N, en el primer Consejo Consultivo de Admirados, y nominando a sus Empresas y Líderes Empresariales más admirados.