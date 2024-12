EE.UU. apuesta por cualificar personal en Latinoamérica para desarrollar semiconductores

Fernández destacó que Estados Unidos es el mayor inversionista de América Latina, una región donde las empresas chinas cada vez adoptan más proyectos comerciales. Ante ello, el país norteamericano asegura que “da la bienvenida a la inversión china siempre y cuando siga las regla”.

“Naturalmente, China y muchos otros países se han involucrado mucho más en América Latina, pero tengamos algo en cuenta y es que seguimos siendo el inversionista mayor en América Latina”, subrayó el subsecretario.

“Y seguimos teniendo el comercio, mucho más que el chino. Y es un comercio que no es simplemente comprar materia prima, enviarla a un país y revenderle el producto a América Latina, sino que se trata de tener un comercio que incluye muchos productos con valor añadido”, explicó Fernández.

Y destacó: “Nosotros siempre hemos dicho que le damos la bienvenida a la inversión china y a la inversión de cualquier otro país siempre y cuando siga las reglas, o sea que no solamente respeten derechos laborales, ambientales, etc., sino también que sea una competencia no hecha por empresas que reciben subsidios en su país que no les importa si ganan o pierden dinero porque se los van a compensar”.