Accionistas de Warner Bros. prevén una 'guerra de ofertas' por la compañía

Por Agencia EFE Accionistas de Warner Bros. anticipan que podrían llegar ofertas más altas por la empresa en el marco de la puja entre Paramount Skydance y Netflix para hacerse con el control del estudio, informa el Wall Street Journal (WSJ). El diario asegura que el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se reunió en Nueva York con varios accionistas de Warner para buscar su "respaldo" y alentarles a expresar a la directiva que la oferta de Paramount es mejor que la de Netflix.

El pasado lunes, Paramount lanzó una opa hostil valorada en unos US$108.000 millones para adquirir Warner, desafiando un acuerdo previamente alcanzado por Netflix para hacerse con la compañía por US$82.700 millones, incluyendo deuda. La oferta de Paramount asciende a US$30 por acción en efectivo, superando los US$27,75 ofrecidos por Netflix, que, por su parte, ha afirmado estar "súper confiada" en cerrar el acuerdo previamente pactado. Sin embargo, algunos asistentes a la reunión de ayer consideraron probable que Paramount incluso eleve su propuesta, según WSJ, lo que habría impulsado que las acciones de Warner avanzaran un 5 % durante la jornada en Wall Street. Los títulos cotizaban alrededor de US$30 dólares, el mismo nivel de la opa presentada por Paramount.