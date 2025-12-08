Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros. Discovery por US$108.400 millones

Empresas & Management

Paramount ha ofrecido comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Por Agencia EFE Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery (WBD) dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de US$30 por acción, lo que valora la empresa en US$108.400 millones. El ofrecimiento estaría por encima de la propuesta ganadora de compra de WBD por parte de Netflix, de US$27,75 en efectivo y acciones.

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, dijo que su compañía lanzó la oferta de adquisición de 30 dólares por acción, la misma que fue rechazada por WBD la semana pasada, "para terminar lo que empezaron". "Solo para guiarle por el camino de cómo llegamos aquí: el 1 de diciembre hicimos una oferta a su junta directiva para adquirir WBD. Tuvimos una conversación con David Zaslav (director ejecutivo de WBD). Él regresó con una serie de problemas. Nosotros, el 4 de diciembre, enviamos una oferta que abordaba cada uno de ellos, que es superior a la oferta que firmaron", explicó Ellison en una entrevista con CNBC. Según Ellison, la oferta es: "de US$30 por acción, todo en efectivo, US$41.000 millones en capital respaldados por la familia Ellison y RedBird y US$54.000 millones en deuda con compromisos de Citi, Bank of America y Apollo". No obstante, la plataforma Netflix anunció el pasado viernes que había ofrecido 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de WBD, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.