Las películas de Warner Bros. seguirán en los cines, asegura Netflix

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por US$82.700 millones, según anunciaron las dos compañías en un comunicado conjunto.

Por Agencia EFE El coloso del entretenimiento Netflix aseguró que las películas de Warner Bros. seguirán emitiéndose en la gran pantalla, aunque matizó que las ventanas de exclusividad "evolucionarán" para mejorar la accesibilidad al consumidor. El director ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, insistió en una conferencia con inversores que no muestra "oposición a las películas en los cines" y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas si completa el acuerdo de US$82.700 millones para el adquirir el estudio y HBO Max, según informó Variety.

Sarandos precisó aun así que la empresa de contenido en línea encuentra discrepancias en cuanto a las largas ventanas de exclusividad que tienen los largometrajes en la gran pantalla, antes de estar disponible en las plataformas. Aun así, insistió en que la empresa "no consideraría esto un cambio de enfoque para las películas de Netflix ni para las de Warner", argumentó.