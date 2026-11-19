Por: EFE

La firma estima que se han vendido aproximadamente 17,07 millones de unidades de este juego. De ellas, el 75% corresponde a la versión para PlayStation y el 25%, a la de Xbox.

SensorTower también apunta que el número de jugadores diarios del resto de videojuegos disminuirá aproximadamente un 10% tras el lanzamiento del GTA VI.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games (editora de ‘GTA’), adelantó la semana pasada que las reservas del videojuego estaban superando "con creces" sus expectativas iniciales.

Mientras, Wedbush Securities previó el martes que GTA VI alcanzará los US$3.000 millones en ingresos y superará los 30 millones de unidades vendidas para finales de año.

Más de 470 millones de unidades desde 1997 "GTA VI representa un momento cultural y comercial excepcional para la industria de los videojuegos (...). Se prevé que la demanda se extienda más allá de la venta de software e incluya consolas, accesorios y suscripciones de juegos a medida que los consumidores se preparan para el lanzamiento", comentó Mat Piscatella, analista de la industria de los videojuegos de la empresa Circana.

Casi uno de cada tres jugadores de consola y PC en Estados Unidos planeaba comprar el GTA VI, según informó a finales de octubre Circana.

Desde el lanzamiento de GTA V en 2013, la franquicia ha generado más de US$10.000 millones en ingresos, de acuerdo con un informe de Take-Two Interactive.

Estos videojuegos comenzaron su recorrido en 1997, y desde entonces se han vendido más de 470 millones de unidades -unos 230 millones corresponden al V-, según los datos de la compañía.

Además del juego en sí, esta nueva entrega llega acompañada por una banda sonora que incluye temas de artistas como Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cardi B o Keith Richards.