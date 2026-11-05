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La IA no elimina los sesgos en las contrataciones y puede crear nuevos

El principal riesgo radica en que los algoritmos no toman decisiones desde cero, sino que aprenden de datos, patrones y criterios establecidos previamente por personas.

Por revistaeyn.com La incorporación de inteligencia artificial (IA) a los procesos de selección de personal no garantiza la eliminación de los sesgos en las contrataciones. Aunque estas herramientas pueden evaluar grandes volúmenes de información y aplicar criterios uniformes a los candidatos, también pueden reproducir prejuicios históricos e incluso generar nuevas formas de discriminación, según advierte ManpowerGroup a partir de los desafíos identificados en la gestión de recursos humanos.

El principal riesgo radica en que los algoritmos no toman decisiones desde cero, sino que aprenden de datos, patrones y criterios establecidos previamente por personas. Esto significa que, si una empresa ha mantenido prácticas de contratación que favorecen determinados perfiles, la tecnología podría interpretar esas decisiones como indicadores de éxito y perpetuarlas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su investigación La inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos: los límites del empirismo, identifica tres aspectos fundamentales para evaluar estas herramientas: sus objetivos, los datos que utilizan y la forma en que están programadas. Cualquier deficiencia en estos componentes puede amplificar las desigualdades existentes. "Automatizar una decisión no significa necesariamente eliminar el sesgo: en determinados casos, puede simplemente trasladarlo a otra parte del proceso", advierte el análisis de ManpowerGroup, al señalar que la tecnología también puede reproducir diferencias relacionadas con la edad, el género, la procedencia educativa o el nivel socioeconómico.