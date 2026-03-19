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Relaciones laborales en la era digital: retos legales en El Salvador

¿Está regulado el teletrabajo internacional en El Salvador? Claves legales sobre Inteligencia Artificial, contratación digital y desafíos del derecho laboral en la era digital.

Por: Jaime Solís, Asesor de Derechos Laborales La transformación digital del trabajo ha avanzado más rápido que la regulación laboral. El teletrabajo, la inteligencia artificial y las nuevas formas de contratación están redefiniendo las relaciones laborales en todo el mundo. En El Salvador, aunque se han dado pasos importantes para reconocer estas nuevas dinámicas, el marco jurídico aún enfrenta desafíos para adaptarse plenamente a esta realidad. Uno de los avances más relevantes fue la aprobación de la Ley de Regulación del Teletrabajo mediante el Decreto Legislativo 600 en 2020, que permitió formalizar esta modalidad laboral tanto en el sector público como en el privado. La normativa establece que el teletrabajo debe ser acordado entre empleador y trabajador, manteniendo los mismos derechos y prestaciones que existen en el trabajo presencial.

Este marco permitió que muchas empresas adoptaran el trabajo remoto, especialmente después de la pandemia, impulsando una modernización significativa en la organización del trabajo. Sin embargo, seis años después de su aprobación, la evolución del mercado laboral plantea desafíos que la legislación vigente no contempló plenamente. Uno de los más evidentes es el teletrabajo transnacional. Hoy es cada vez más común que trabajadores salvadoreños presten servicios de forma remota para empresas extranjeras -sin presencia nacional- o, menos frecuente, empresas salvadoreñas contraten profesionales que trabajan desde otros países. Esta nueva realidad genera interrogantes jurídicas relevantes: -¿qué legislación laboral debe aplicarse?, -¿dónde deben pagarse las contribuciones a la seguridad social?, -¿qué autoridad sería competente en caso de un conflicto laboral?, -¿cómo se controla la jornada o el cumplimiento de las obligaciones laborales? La legislación salvadoreña regula el teletrabajo principalmente desde una perspectiva territorial, lo que deja un vacío cuando la prestación de servicios ocurre entre distintos países.

Este vacío normativo puede generar riesgos tanto para empresas como para trabajadores. Sin reglas claras, las organizaciones pueden enfrentar conflictos sobre jurisdicción laboral, responsabilidades fiscales o incluso reclamos por Derechos Laborales aplicables en diferentes países. Otro desafío emergente es el uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del talento humano. Hoy en día, muchas empresas utilizan herramientas tecnológicas para analizar currículos, evaluar productividad, automatizar procesos de reclutamiento o monitorear el desempeño de los trabajadores. Aunque estas tecnologías pueden mejorar la eficiencia organizacional, también plantean importantes preguntas legales y éticas. La legislación laboral salvadoreña no regula actualmente el uso de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Esto puede abrir la puerta a problemas como decisiones automatizadas sin supervisión humana, posibles sesgos en los procesos de selección o el uso excesivo de herramientas de vigilancia digital sobre los trabajadores.