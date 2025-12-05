Tasa de desempleo en Costa Rica se reduce a 6 % a octubre

Empresas & Management

El número de personas sin trabajo en Costa Rica descendió a 141.000, lo que supone una baja de 25.000 respecto al mismo trimestre del 2024, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Por revistaeyn.com El panorama del empleo en Costa Rica mostró avances puntuales, especialmente en la reducción del desempleo y del subempleo, durante el trimestre móvil de agosto a octubre de 2025. Así lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según el estudio, la fuerza laboral de Costa Rica se mantuvo prácticamente sin cambios, con 2,36 millones de personas activas. De esta cifra, 1,43 millones corresponden a hombres y 926.000 a mujeres. En línea con esa estabilidad, la tasa neta de participación laboral se ubicó en 55,2 %, un porcentaje que tampoco mostró variaciones relevantes frente al registro del 2024.

El segmento de la población costarricense ocupada alcanzó los 2,21 millones de trabajadores, cifra similar a la observada un año antes. Los hombres continuaron siendo mayoría, con 1,35 millones, mientras que las mujeres aportaron 862.000 plazas. Esto se reflejó también en la tasa de ocupación nacional, que cerró en 51,9 %, con un 63,3 % para los hombres y un 40,5 % para las mujeres, proporciones que permanecieron estables, apunta el INEC. Donde sí se observaron cambios significativos fue en el desempleo. El número de personas sin trabajo descendió a 141.000, lo que supone una baja de 25.000 respecto al mismo trimestre del 2024. Con ello, la tasa de desempleo nacional cayó a 6 %, una reducción de un punto porcentual. Entre los hombres la tasa se ubicó en 5,4 %, mientras que entre las mujeres alcanzó 6,9 %. Otro indicador que mostró mejoría fue el subempleo, que pasó a representar el 2,8 % de las personas ocupadas. La caída fue de 0,9 puntos porcentuales en el ámbito nacional, y resultó aún más marcada en el caso de los hombres. En relación con los sectores económicos donde más se concentra el empleo en Costa Rica, el comercio y la reparación de bienes se mantuvieron como la principal fuente de ocupación, con 360.000 trabajadores (16,3 %). La industria manufacturera y los servicios de salud y educación también destacaron, con 241.000 y 238.000 personas respectivamente.