Empresa tica Optocontrol es nominada en los Transport Ticketing Global Awards

Por revistaeyn.com

La empresa costarricense OptoControl, destacada en tecnología para el sector transporte, está nominada al prestigioso premio Transport Ticketing Global Awards 2024, junto al Banco Central de Costa Rica, Mastercard, los reguladores de transporte, el Banco de Costa Rica, Aurionpro y Mikroelektronika.

La iniciativa de pago electrónico en autobuses de transporte público en Costa Rica ha sido seleccionada en la categoría Best Smart Ticketing Programme - Between 200k and 1M Daily Journeys, un reconocimiento a la excelencia e innovación en ticketing inteligente a nivel mundial.