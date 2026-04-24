Empresas globales de consumo masivo ya advierten: se vienen aumentos de precios finales

Por: Agencias

El gigante estadounidense Procter & Gamble dio a conocer en las últimas horas un dato que anticipa lo que puede sobrevenir en el resto de las industrias de consumo masivo, como consecuencia del aumento de costos, por "efecto guerra".

El viernes, la compañía advirtió de un impacto de aproximadamente US$1.000 millones después de impuestos en sus ganancias del año fiscal 2027 debido al aumento vertiginoso de los precios del petróleo, sumándose a una serie de empresas globales que señalan importantes presiones de costos derivadas de la guerra con Irán.

Se estima que la caída de beneficios del fabricante de Pampers y Tide es una de las más altas fuera del sector de las aerolíneas, que dependen en gran medida del petróleo como combustible.

En la misma línea que P&G, también fueron haciendo prospectivas negativas las compañías europeas Nestlé y Beiersdorf, quienes anticiparon que "están considerando aumentar los precios a finales de este año si los costos de las materias primas siguen subiendo".