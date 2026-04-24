Empresas globales de consumo masivo ya advierten: se vienen aumentos de precios finales

Por: Agencias
El gigante estadounidense Procter & Gamble dio a conocer en las últimas horas un dato que anticipa lo que puede sobrevenir en el resto de las industrias de consumo masivo, como consecuencia del aumento de costos, por "efecto guerra".
El viernes, la compañía advirtió de un impacto de aproximadamente US$1.000 millones después de impuestos en sus ganancias del año fiscal 2027 debido al aumento vertiginoso de los precios del petróleo, sumándose a una serie de empresas globales que señalan importantes presiones de costos derivadas de la guerra con Irán.
Se estima que la caída de beneficios del fabricante de Pampers y Tide es una de las más altas fuera del sector de las aerolíneas, que dependen en gran medida del petróleo como combustible.
En la misma línea que P&G, también fueron haciendo prospectivas negativas las compañías europeas Nestlé y Beiersdorf, quienes anticiparon que "están considerando aumentar los precios a finales de este año si los costos de las materias primas siguen subiendo".
"El impacto, como yo lo llamaría, de la exposición a las materias primas es significativo, ya que mil millones de dólares después de impuestos no es una cifra despreciable desde el punto de vista de los vientos en contra", dijo el director financiero de P&G, Andre Schulten, en una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados.
"Tenemos mucho trabajo por hacer, tanto en lo que respecta a la cadena de suministro como a los costos", reconoció Schulten. La caída de los beneficios de P&G en el ejercicio fiscal que comienza en julio se debe al impacto del aumento del precio del petróleo, que pasó de US$60 dólares barril antes del conflicto a unos US$100 en la actualidad, al incremento del valor de los plásticos y del papel para envases, así como en los gastos de transporte, según ha declarado la compañía.
Un análisis de Reuters de las declaraciones de 172 empresas desde el inicio de la guerra con Irán reveló que 24 de ellas han retirado o reducido sus previsiones, mientras que 35 han anunciado aumentos de precios y otras 35 han advertido de un impacto financiero derivado del conflicto.
"La inflación en alimentos, energía, atención médica y muchas otras áreas de gasto ha afectado a los consumidores y a su forma de valorar los productos. Los recientes acontecimientos geopolíticos han elevado esta situación a un nuevo nivel de preocupación", dijo Schulten.