Encuesta: Tres de cada diez trabajadores cambiarán de empleo próximamente

Un 64 % de los encuestados han experimentado mayores cambios en su trabajo que en el año previo. Algunas de las áreas en las que los trabajadores sienten que se enfocan estos cambios es en sus responsabilidades diarias (51 %), en la naturaleza de sus roles (46 %) y en la estructura de su equipo de trabajo (47 %). A pesar de reconocer los sectores donde se concentran los cambios, un 45 % no entiende el propósito de los cambios.

Para combatir con las amenazas, es necesario trabajar el Upskilling en todos los niveles para que el colaborador no se quede rezagado y se impulse el desarrollo de la empresa en la industria.

A pesar de su importancia para los trabajadores aún existe un 11 % que trabajan en empresas donde las herramientas de IA están prohibidas. Estas empresas deberán invertir mucho en capacitación y acceso a tecnologías nuevas y emergentes para añadir valor a sus empleados y al mismo tiempo a su empresa. De esta manera se podrá disminuir el número de personas que no cree que haya oportunidades para utilizar la tecnología en su línea de trabajo (29%). Además de reducir ese mismo porcentaje de personas que no tiene acceso a estas herramientas en el trabajo y el 24% que no sabe utilizarlas.