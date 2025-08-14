Español Juvencio Maeztu, nuevo CEO y presidente mundial de Ikea

POR EFE

El español Juvencio Maeztu ha sido nombrado consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group | Ikea, siendo el primer dirigente no sueco que ha sido designado para este cargo, según ha informado la compañía este miércoles.

Ingka Group es una compañía que gestiona las franquicias de Ikea en 31 países y que representa alrededor del 90 % de las ventas de la multinacional sueca.

Juvencio Maeztu, actual consejero delegado adjunto, sucederá en el cargo a Jesper Brodin, quien después de ocho años en el puesto y 30 dentro de la empresa, ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales, según ha anunciado la compañía en una nota de prensa.