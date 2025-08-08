CEO de Intel dice estar dando 'datos' al Gobierno de EEUU tras pedir Trump su dimisión

POR EFE

El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, dijo estar dando "datos" al Gobierno de Estados Unidos después de que el presidente del país, Donald Trump, pidiera su dimisión por un supuesto conflicto de intereses que el ejecutivo calificó en parte de "desinformación".

La solicitud de Trump a Tan se produjo después de que el senador republicano Tom Cotton cuestionara las inversiones del CEO en empresas chinas supuestamente ligadas al Partido Comunista y divulgara una investigación penal en su anterior empresa, Cadence, por ventas ilegales en China.

Tan envió el jueves por la noche una carta a sus empleados, de la que se hacían eco los medios hoy, en la que respondía a las "noticias" sobre él defendiendo su trayectoria de más de 40 años, asegurando que tiene el respaldo de la junta directiva de Intel y que está en contacto con el Gobierno.