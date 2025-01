Estas son las Tendencias en Recursos Humanos para 2025

Por revistaeyn.com

Con la llegada de 2025, la gestión de personas continúa siendo uno de los sectores que más rápido está cambiando. Las transformaciones que se aceleraron a raíz de la pandemia aún siguen generando debates, mientras que la Inteligencia Artificial se posiciona como una herramienta clave, pero también como un reto en su integración efectiva.

En este escenario de cambios y desafíos, el área de Recursos Humanos se erige como el pilar fundamental para encontrar el equilibrio y guiar a las organizaciones hacia el futuro.

Conscientes de esta necesidad, los especialistas de Naaloo presentan las tendencias más relevantes en recursos humanos, estrategias imprescindibles que todo líder debe aplicar para garantizar el éxito y el liderazgo de su equipo en este nuevo año.

#1: La Cultura Organizacional es la estrategia

La cultura organizacional sigue siendo un factor determinante para el éxito de las empresas. Sin embargo, en su último Informe, Gartner, revela que el 57% de los líderes de RRHH coinciden en que los directivos no logran transmitir de manera efectiva la visión cultural dentro de sus equipos. Es más, según los consultados, el 53 % dicen que los líderes no se sienten responsables por transmitir la cultura de la empresa. ¿Cuál es el desenlace obvio de esto? El 75 % de los colaboradores dice no comprender los valores de su organización.

La desconexión entre los valores de la organización y la práctica diaria es un desafío y sobre todo para las pymes. No se trata de definir misión, visión y valores que sean atractivos. Las compañías que triunfen en el 2025 serán aquellas que puedan reflejar su propósito y valores en acciones concretas y en las actividades diarias de sus equipos. La cultura debe ser vivida y respirada desde todos los niveles, especialmente desde el liderazgo. Y como todo, nos basamos en datos para decir esto.

El estudio de Gartner llega a la conclusión de que si se capacita a los líderes de todos lo niveles para que integren la cultura en los valores, comportamientos y procesos se logra:

+63% de compromiso, gracias a la conexión con el propósito de la organización,