¿Por qué menos personas desean ascender en sus trabajos?

Pero en los últimos años, el atractivo de ascender en el escalafón ha perdido su atractivo: no solo es más difícil conseguir ascensos, sino que, al mismo tiempo, la gente los rechaza.

Entonces, ¿por qué la gente no acepta felizmente la oportunidad de ascender? Los expertos y los trabajadores dicen que hay algunos factores en juego.

Alrededor del 38 % de los trabajadores dicen que no están satisfechos con sus oportunidades de ser promovidos en el trabajo, en comparación con solo el 26 % de los trabajadores que están satisfechos, según una encuesta realizada en octubre a más de 5,200 personas de Centro de Investigación Pew.

Mucha gente ya siente que está trabajando a un nivel superior al que es su título laboral oficial. Pero no les pagan por ello.

La mayoría de los trabajadores, el 76 %, dice que ya hace más de lo que se espera de ellos en el trabajo, según datos de Pew.

Mientras tanto, el 29 % dice que no está contento con su salario, según Pew, y muchos citan preocupaciones sobre su salario no ha seguido el ritmo Con el costo de vida, no ganan lo suficiente para pagar sus facturas y se les paga menos que a un colega que hace un trabajo similar.

Muchas empresas han experimentado transformaciones rápidas desde 2020, como lidiar con la rotación masiva y las contrataciones, adaptarse al trabajo remoto e híbrido, reestructurar equipos, agregar responsabilidades a los puestos de trabajo y enfrentar recortes presupuestarios. Todo eso significa un trabajo más duro para los gerentes que lideran a través de todo.

La mayoría, el 73 %, de los trabajadores dice que su empresa ha experimentado un cambio disruptivo en el último año, lo que se correlaciona con altos niveles de agotamiento, según un informe reciente de Gallup.