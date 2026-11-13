Estudio: 67 % de empleados accede a IA desde equipos corporativos con cuentas personales

Por revistaeyn.com
El gasto mundial en inteligencia artificial llegará a US$2.590 millones en 2026, un incremento de 47 % frente al año anterior, y una parte creciente se destina a enseñarles a los empleados cómo usarla.
Las empresas invierten en promedio US$1,400 por trabajador en capacitación en IA, y la demanda de cursos de alfabetización en esta tecnología creció 320 % en un año.
Sin embargo, ninguna parte de ese dinero suele enfocarse en el lugar donde más daños se están produciendo: el navegador web.
Según una investigación sobre filtración de datos en 2026 elaborada por Verizon, el 67 % de los empleados accede a servicios de IA desde equipos corporativos mediante cuentas personales no administradas. Esa actividad nunca cruza una política de prevención de pérdida de datos ni queda en un registro de seguridad.
El mismo estudio halló que más de 15 % de los usuarios de una empresa promedio tiene instaladas extensiones de IA no autorizadas en sus navegadores web.
"El problema no se resuelve enseñando a redactar mejores instrucciones. Los hábitos de riesgo han existido por mucho tiempo: instalar extensiones sin revisión, mantener abiertas cuentas personales en equipos de trabajo o pegar un contrato de clientes en la herramienta que responda más rápido. La IA solo agrava esta exposición", dice Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.
El caso Cyberhaven lo ilustra bien. En diciembre de 2024, atacantes comprometieron el proceso de actualización de una extensión popular de Chrome y distribuyeron una versión maliciosa que robaba cookies de sesión y tokens de autenticación. La investigación identificó más de 35 extensiones afectadas en la misma campaña, algunas con millones de instalaciones. No hubo un clic en un correo fraudulento ni una descarga de malware; bastó con que los empleados navegaran por internet.
Tampoco la capacitación basta, sostiene Vegesna, porque la brecha es de comportamiento, no de información. Se estima que el error humano causa cerca de 60 % de las brechas de seguridad, y aun en empresas con programas formales de concientización, 71 % de los empleados capacitados termina incurriendo en acciones riesgosas.
Estos riesgos podrían mitigarse al poner un control en el navegador mismo, no en el criterio individual. Un navegador corporativo seguro permite ver qué extensiones corren y con qué permisos, en qué cuentas, personales o corporativas, hay sesión abierta, y hacia dónde van a moverse los datos sensibles antes de que salgan de la organización.
Entre sus requisitos mínimos, un navegador seguro cuenta con inspección de acciones de pegado y carga de archivos, políticas ligadas a la identidad y la sesión y bitácoras integradas al ecosistema de seguridad existente.
La conclusión de Vegesna es directa: "Las empresas que quieran rentabilizar su inversión en IA deben aplicar el mismo rigor al navegador, y dejar de verlo como una simple pieza de infraestructura de fondo para tratarlo como 'el perímetro de seguridad' que requieren los datos".