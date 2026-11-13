Estudio: 67 % de empleados accede a IA desde equipos corporativos con cuentas personales

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Un estudio de Verizon halló que más de 15 % de los usuarios de una empresa promedio tiene instaladas extensiones de IA no autorizadas en sus navegadores web.

Por revistaeyn.com El gasto mundial en inteligencia artificial llegará a US$2.590 millones en 2026, un incremento de 47 % frente al año anterior, y una parte creciente se destina a enseñarles a los empleados cómo usarla. Las empresas invierten en promedio US$1,400 por trabajador en capacitación en IA, y la demanda de cursos de alfabetización en esta tecnología creció 320 % en un año.

Sin embargo, ninguna parte de ese dinero suele enfocarse en el lugar donde más daños se están produciendo: el navegador web. Según una investigación sobre filtración de datos en 2026 elaborada por Verizon, el 67 % de los empleados accede a servicios de IA desde equipos corporativos mediante cuentas personales no administradas. Esa actividad nunca cruza una política de prevención de pérdida de datos ni queda en un registro de seguridad. El mismo estudio halló que más de 15 % de los usuarios de una empresa promedio tiene instaladas extensiones de IA no autorizadas en sus navegadores web. "El problema no se resuelve enseñando a redactar mejores instrucciones. Los hábitos de riesgo han existido por mucho tiempo: instalar extensiones sin revisión, mantener abiertas cuentas personales en equipos de trabajo o pegar un contrato de clientes en la herramienta que responda más rápido. La IA solo agrava esta exposición", dice Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.