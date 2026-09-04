Qué hacer en caso de secuestro de sesiones y consumo de créditos sin autorización

Por revistaeyn.com
Recientemente, Anthropic alertó a los usuarios sobre un problema serio: un malware del tipo infostealer, que roba silenciosamente datos almacenados en computadoras infectadas, como contraseñas, cookies de inicio de sesión y credenciales, logró secuestrar sesiones activas de Claude.
Los ciberdelincuentes utilizaron estas sesiones para acceder a cuentas de usuarios y consumir créditos sin autorización (los cargos identificados como indebidos ya fueron reembolsados).
El caso salió a la luz después de que un usuario publicara el correo electrónico recibido en una discusión en Reddit. Dentro de su relato destacó que el atacante aparentemente, incluso con la autenticación de dos factores activada, logró reutilizar una sesión ya autenticada tras el robo de cookies o tokens de sesión.
En caso de haber sido víctima, desde ESET advierten que desconectar la cuenta interrumpe las sesiones robadas, pero no elimina el malware de la computadora. Si la amenaza sigue activa en el dispositivo, una nueva sesión puede ser robada exactamente de la misma manera.
Anthropic recomienda algunas medidas de seguridad para este incidente:
· Analizar las computadoras utilizadas con Claude en busca de malware y eliminarlo antes de continuar usando el equipo.
· Cambiar la contraseña del correo electrónico vinculado a Claude después de eliminar el malware, cerrar las sesiones en otros dispositivos y activar la autenticación de dos factores.
· Actualizar otras contraseñas guardadas en navegadores, como las de banca en línea, trabajo o servicios en la nube. También conviene revisar los estados de cuenta de la tarjeta en busca de cargos no reconocidos.
· Registrar nuevamente un método de pago solo después de completar estos pasos, si quieres mantener el plan activo con renovación automática.
Desde ESET destacan que incluso mecanismos importantes, como contraseñas sólidas y autenticación de dos factores, pueden no impedir que un atacante tome el control de una sesión que ya fue autenticada cuando el propio dispositivo está comprometido. Un infostealer puede robar cookies, tokens u otros artefactos de autenticación que permitan reutilizar una sesión ya autenticada.
“La seguridad de la propia computadora sigue siendo tan importante como las contraseñas sólidas y la autenticación de dos factores. Evitar descargas no oficiales, software pirata y aplicaciones de origen dudoso es una de las medidas más importantes para reducir el riesgo de este tipo de infección, junto con mantener los sistemas actualizados y actuar con cautela ante enlaces y archivos sospechosos”, recomienda Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.