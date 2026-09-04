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Qué hacer en caso de secuestro de sesiones y consumo de créditos sin autorización

Desde ESET destacan que incluso mecanismos importantes, como contraseñas sólidas y autenticación de dos factores, pueden no impedir que un atacante tome el control de una sesión que ya fue autenticada cuando el propio dispositivo está comprometido.

Por revistaeyn.com Recientemente, Anthropic alertó a los usuarios sobre un problema serio: un malware del tipo infostealer, que roba silenciosamente datos almacenados en computadoras infectadas, como contraseñas, cookies de inicio de sesión y credenciales, logró secuestrar sesiones activas de Claude. Los ciberdelincuentes utilizaron estas sesiones para acceder a cuentas de usuarios y consumir créditos sin autorización (los cargos identificados como indebidos ya fueron reembolsados).

El caso salió a la luz después de que un usuario publicara el correo electrónico recibido en una discusión en Reddit. Dentro de su relato destacó que el atacante aparentemente, incluso con la autenticación de dos factores activada, logró reutilizar una sesión ya autenticada tras el robo de cookies o tokens de sesión. En caso de haber sido víctima, desde ESET advierten que desconectar la cuenta interrumpe las sesiones robadas, pero no elimina el malware de la computadora. Si la amenaza sigue activa en el dispositivo, una nueva sesión puede ser robada exactamente de la misma manera. Anthropic recomienda algunas medidas de seguridad para este incidente: · Analizar las computadoras utilizadas con Claude en busca de malware y eliminarlo antes de continuar usando el equipo.