Evite arruinar sus relaciones profesionales con pensamientos negativos respecto a su valor

Cuando un compañero de trabajo recibe un ascenso o un elogio en una reunión de personal, ¿qué sentimientos surgen? Si se trata de ansiedad o celos, es posible que sufra de un sesgo de suma cero, dice Amanda Montell, autora del nuevo libro "The Age of Magical Overthinking".

"La luz de otra persona no tiene por qué atenuarte inherentemente", dice.

"Literalmente, tengo tiempo en mi calendario los viernes en el que envío mensajes de texto o correos electrónicos de aliento al azar", dice Williams. "Me ha funcionado de maravilla a lo largo de mi carrera".

A menudo se dan oportunidades a aquellos que están en la mente.

"A veces [tu nota] aterriza y estás en el lugar correcto en el momento correcto", dice Williams. "Alguien me ha dicho: 'Oh, Dios mío, Keita, soy el anfitrión de este panel y me gustaría que facilitaras este taller. ¿Tienes tiempo?'".

Ahora, una persona cuyo estatus envidiabas puede convertirse en un recurso.