MJ Petroni: tenemos que pensar en cómo está cambiándonos la tecnología

Aunque se sienta que “no podemos ver a través de la neblina de la IA, tenemos que explorar a pesar de no conocer el destino”.

Uno de los conferencistas principales en el Festival de Innovación IncMTY 2023 celebrado en noviembre pasado, el también CEO de Causeit Inc llamó a no perderse frente a la Inteligencia Artificial y la vertiginosa transformación digital que vivimos.

En el pasado no era posible estar conectado en tantas partes del mundo a la misma vez, al mismo nivel. Lo que ha cambiado no es la tecnología sino la fluidez digital, el entrenamiento o pensamiento digital que las personas tienen. En el pasado solamente algunas personas jóvenes o con habilidades tecnológicas podían entender todas estas cosas.

El concepto de cyborg es importante para mi porque muchas veces pensamos en tecnología como herramientas que están estacionadas en el escritorio o que apagamos cuando no las necesitamos. Pero en realidad estamos conectados como en una relación sinergética con nuestra tecnología, cualquier persona que está navegando por la ciudad o pensando en su carrera, cualquier parte de ese proceso es mediatizado por la tecnología. Entonces ¿por qué estamos pensando que tecnología es solo para una parte de la compañía, o para una parte de nuestras vidas? La realidad es que nosotros estamos conectados siempre y tenemos que pensar en no solamente como usamos la tecnología, sino como está cambiándonos.

Y en cuanto a las organizaciones “lo más importante será tener alguna estrategia de algún tipo, la mayoría de las empresas no la tienen”.

Ahora es cualquier persona que pueda charlar, pueda entender y navegar sistemas de computadoras y máquinas. Además también se pueden crear nuevas cosas, antes no era posible, debías tener esas capacidades técnicas.

El cambio más importante en los últimos 10 años no es el evento por ejemplo, el smartphone, sino la cantidad de personas usándolo de nuevas maneras. Ahora, cuando tenemos este nuevo tipo de Inteligencia Artificial Generativa, que es totalmente un paradigma diferente a otros tipos de Inteligencia Artificial, el cambio es que en el pasado tenía que ser una científica de datos quien lo manejara.

Hace una analogía de las empresas frente a la Inteligencia Artificial, es un martillo buscando un clavo, o sea cuando ya se tiene ¿Cómo emplearla?

Lo que necesitan entender las personas que están intentando usar esa nueva tecnología es que hay casos de uso o aplicaciones de esta tecnología incrementales y otros exponenciales.

Los incrementales van a aumentar un poco cómo hacemos la misma empresa que antes, cómo hacemos servicio al cliente con menos dólares o más cantidades de contenidos.

Pero la diferencia es ese nuevo paradigma de valor, se necesita pensar en algo más exponencial que necesita un efecto de red que va a cambiar exponencialmente, que va a crecer exponencialmente. En ese momento el efecto de red de IA es la cantidad de personas usándolo y la cantidad de datos que están emitiéndolo.

En uno, dos o tres años va a crecer mucho esa cantidad de personas que tiene fluidez de IA y por eso tenemos que pensar no solamente en los casos de uso ahora mismo, pensar que vamos a ahorrar dinero con ella. La realidad es que frente a la tentación de cortar trabajos, debemos tomar algunos de esos ahorros y aplicarlos a nuevos tipos de innovación.

Por eso digo que los jefes de empresas no deben usarla solamente para reducir los costos, por qué reducir los costos no va a traer innovación.

Tienen que aprovechar los ahorros para invertir en nuevas cosas, nuevos modelos de crear valor para los clientes, los empleados y resolver problemas que no estaban antes .

¿Cual es la mejor forma en que las organizaciones pueden aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial Generativa?

Muchos de los usos de IA generativa están haciendo nuevos contenidos, algo en que vamos a generar cantidad. Pero (en las empresas) tenemos que conectar esos tipos de IA generativa a nuestros datos analíticos y sistemas analíticos también, para complementarlos.

Por ejemplo, se puede usar IA generativa para preguntar algo y se va a generar una respuesta que es estadísticamente correcta, pero puede no ser verdadera. Lo más importante, lo más útil es usar IA generativa para explicar datos reales de números que tienes en tu empresa, para explicar lo que es real.

Por eso tienen que juntar esos dos tipos de sistemas, para tener la precisión de analíticos y también el sentido humano de algo en generativa .

Planteaba que hoy más que nunca importante para los humanos el pensamiento crítico, las habilidades creativas. ¿Cómo nos preparamos para coexistir con IA?

Por mucho tiempo se ha dicho que si no es difícil no es trabajo. Tenemos que desaprender ese modo de pensamiento, (el que nos dice) que tenemos que trabajar duro, hacer cosas aburridas.

Tenemos que pensar en cómo podemos usar esa IA generativa para automatizar cosas que no son muy humanas, que son muy básicas, y usar IA generativa para ayudarnos a hacer cosas más predictivas, más enfocadas en relaciones entre humanos.

Lo que necesitamos hacer para prepararnos es invertir en nuestras capacidades de pensamiento crítico. Adoptar un pensamiento computacional, es decir que debemos tener la capacidad de tomar un problema grande y cambiarlo en partes más pequeñas, más modulares, (para cuya solución) se pueda usar una máquina por una parte, un humano para otra parte.

Por eso lo que digo a muchas personas es en ese momento: vayan a IA para entrenarse, pregúntele cómo puedo usarla, cuáles son los límites de IA, cómo puedo aplicar esa tecnología a mi propia vida o mi propia empresa, mi propio trabajo, para que pueda experimentar y desarrollar esa capacidad de pensamiento computacional y crítico.

Plantea que la inteligencia artificial puede hacernos sentir una emoción, y aunque tiene sesgos, se pueden eliminar,. ¿Nos va a superar la IA?

Creo que no, la pregunta no es solamente si es posible pero si es auténtico y por eso una de las razones que me importa mucho es la fluidez de la IA, el pensamiento en sus límites, para que las personas puedan tomar sus propias decisiones sobre lo que es un riesgo o un problema ético. Un ejemplo: es muy importante que lo que estamos escribiendo en nuestras noticias sean reales, pero ya se puede hacer un gift o una imitación de algo real que parece real. ¿Cómo vamos a entender que una cuenta es real, que una imagen es real, que un video es real?

Para eso necesitamos aumentar nuestras capacidades de entender los límites pero también las capacidades peligrosas de IA.

Para superarnos la Inteligencia Artificial tendría que tener un tipo de creatividad que en este momento no tiene, tener motivación y la motivación de cualquier sistema de IA es en este momento hecha por humanos. Por eso es muy importante que las personas estén pensando en regulación, pero también diálogo entre las compañías, los técnicos y líderes de cultura sobre lo que es un uso correcto de esta tecnología

¿Como llega a convertirse en antropólogo cyborg?

La realidad es que fue una especialización en mi universidad del tema de antropología, había una especialización de antropología cyborg, es un tema que empezó en los ochentas en California.

Es una especialización que investiga sobre estos temas, cómo está cambiándonos la tecnología y por eso me fascinó, porque se trata de usar la tecnología para que nosotros podamos ser más humanos y estar más conectados