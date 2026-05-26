Expresidente de Ferrari critica nuevo modelo eléctrico: Se arriesgan a destruir un mito

POR EFE

Luca Cordero di Montezemolo, presidente de Ferrari entre 1991 2014, expresó este martes su descontento con el nuevo modelo 100 % eléctrico del grupo - el primero de su historia -, y aseguró que "se corre el riesgo de destruir un mito".

"Si tuviera que decir lo que pienso, haría daño a Ferrari. Se corre el riesgo de destruir un mito, lo lamento muchísimo. Espero que se quite el 'Caballito', al menos, de ese coche", afirmó Montezemolo ante los periodistas a la entrada de un evento en Roma.

El vehículo, bautizado como Ferrari Luce, cuenta con cuatro puertas y cinco plazas reales, además de un tamaño mayor y un planteamiento menos deportivo que los modelos tradicionales de la marca.