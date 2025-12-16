Ford anuncia que eliminará varios modelos de vehículos eléctricos

Empresas & Management

El retroceso de la industria automovilística respecto a los modelos a batería es en respuesta a las políticas de la administración de Donald Trump y al debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos.

Por revistaeyn.com Ford Motor anunció que aceptará una reducción de US$19.500 millones y está eliminando varios modelos de vehículos eléctricos, en el ejemplo más dramático hasta la fecha del retroceso de la industria automovilística respecto a los modelos a batería en respuesta a las políticas de la administración de Donald Trump y al debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos. La empresa con sede en Dearborn, Michigan, anunció que reemplazará el F-150 Lightning totalmente eléctrico por un nuevo modelo eléctrico de autonomía extendida que utiliza un motor de gasolina para recargar la batería.

La empresa también está desguazando un camión eléctrico de próxima generación, con nombre en clave T3, así como furgonetas comerciales eléctricas previstas. "Cuando el mercado realmente cambió en los últimos meses, ese fue realmente el impulso para que tomáramos la decisión", dijo el CEO de Ford, Jim Farley, en una entrevista a Reuters. Ford afirmó que cambiará radicalmente hacia modelos de gasolina e híbridos, y eventualmente contratará a miles de trabajadores, aunque pronto habrá algunos despidos en una planta de baterías de propiedad conjunta en Kentucky. La compañía espera que su mezcla global de híbridos, vehículos eléctricos de mayor autonomía y vehículos eléctricos puros alcance el 50 % para 2030, frente al 17 % actual.