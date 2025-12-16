Ford anuncia que eliminará varios modelos de vehículos eléctricos

Por revistaeyn.com
Ford Motor anunció que aceptará una reducción de US$19.500 millones y está eliminando varios modelos de vehículos eléctricos, en el ejemplo más dramático hasta la fecha del retroceso de la industria automovilística respecto a los modelos a batería en respuesta a las políticas de la administración de Donald Trump y al debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos.
La empresa con sede en Dearborn, Michigan, anunció que reemplazará el F-150 Lightning totalmente eléctrico por un nuevo modelo eléctrico de autonomía extendida que utiliza un motor de gasolina para recargar la batería.
La empresa también está desguazando un camión eléctrico de próxima generación, con nombre en clave T3, así como furgonetas comerciales eléctricas previstas.
"Cuando el mercado realmente cambió en los últimos meses, ese fue realmente el impulso para que tomáramos la decisión", dijo el CEO de Ford, Jim Farley, en una entrevista a Reuters.
Ford afirmó que cambiará radicalmente hacia modelos de gasolina e híbridos, y eventualmente contratará a miles de trabajadores, aunque pronto habrá algunos despidos en una planta de baterías de propiedad conjunta en Kentucky.
La compañía espera que su mezcla global de híbridos, vehículos eléctricos de mayor autonomía y vehículos eléctricos puros alcance el 50 % para 2030, frente al 17 % actual.
La compañía informó la compañía de automóviles distribuirá la deducción, que se realizará principalmente en el cuarto trimestre y continuará durante el próximo año y hasta 2027. Unos US$8.500 millones están relacionados con la cancelación de modelos de vehículos eléctricos previstos.
Unos US$6.000 millones están vinculados a la disolución de una empresa conjunta de baterías con SK On de Corea del Sur, y US$5.000 millones en lo que Ford denominó "gastos relacionados con programas".