¿Qué promete Ferrari con su primer coche totalmente eléctrico?

POR EFE / revistaeyn.com
La fabricante italiana de coches de lujo Ferrari ha avanzado este jueves que su primer modelo totalmente eléctrico tendrá cuatro motores y más de 1.000 caballos de potencia y ha asegurado que seguirá dando importancia a esta energía en el futuro.
"El nuevo Ferrari testimonia nuestro deseo de avanzar combinando rigor tecnológico, creatividad en el diseño y maestría artesanal", consideró el presidente de la compañía, John Elkann, durante la presentación del Plan Industrial de 2030 en Maranello (norte), en un evento privado.
El modelo final, que se presentará oficialmente en 2026, promete 310 km/h de velocidad máxima y 530 km de autonomía.
Aunque no presentaron carrocería, el prototipo revelado marca un punto de inflexión para la marca italiana de lujo, que en sus 78 años de historia había hecho de los motores de combustión y la emoción sonora su ADN.
Cabe resaltar que Ferrari no enfrenta la misma presión regulatoria que los fabricantes masivos. Mientras la Unión Europea prohibirá en 2035 los autos nuevos a combustión, Ferrari puede seguir ofreciendo modelos con motores adaptados a combustibles electrónicos sintéticos, un lujo posible gracias al poder adquisitivo de su clientela.
Según Statista, las ventas globales de EV superarán los 17 millones de unidades en 2025, con China liderando el 60 por ciento del volumen. Sin embargo, en el segmento ultra-premium, la oferta sigue siendo escasa y la demanda, volátil.