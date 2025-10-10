¿Qué promete Ferrari con su primer coche totalmente eléctrico?

POR EFE / revistaeyn.com

La fabricante italiana de coches de lujo Ferrari ha avanzado este jueves que su primer modelo totalmente eléctrico tendrá cuatro motores y más de 1.000 caballos de potencia y ha asegurado que seguirá dando importancia a esta energía en el futuro.

"El nuevo Ferrari testimonia nuestro deseo de avanzar combinando rigor tecnológico, creatividad en el diseño y maestría artesanal", consideró el presidente de la compañía, John Elkann, durante la presentación del Plan Industrial de 2030 en Maranello (norte), en un evento privado.

El modelo final, que se presentará oficialmente en 2026, promete 310 km/h de velocidad máxima y 530 km de autonomía.