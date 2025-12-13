Fallece el empresario salvadoreño Samuel Quirós, fundador de Grupo Q

Empresas & Management

Deja un legado en la industria automotriz. Además, fue un fiel impulsor del fútbol de playa y el fundador de la icónica marca The Coffee Cup.

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com Samuel Quirós, fundador de Grupo Q, falleció este sábado 13 de diciembre 2025, según confirmó su familia y medios de comunicación salvadoreños. El empresario salvadoreño deja un legado en la industria automotriz, donde inició cuando tenía 20 años de edad. Grupo Q es uno de los conglomerados automotrices más importantes de Centroamérica. Sus orígenes se remontan a 1952 cuando Samuel fundó una gasolinera en su ciudad natal, San Miguel, posteriormente comenzó la importación de vehículos, tractores y repuestos originales de grandes fabricantes, como Studebaker, Jeep Willys y llantas US Royal.

En 1962 obtuvo la representación de Nissan y le dio paso a la apertura de salas de ventas en Santa Ana y San Salvador. Acá todo fue viento en popa. Con el paso de los años, la empresa evolucionó y a finales de los setenta adoptó el nombre SAQUIRO. En los años noventa se consolidó bajo la denominación actual de Grupo Q.

MÁS ALLÁ DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ