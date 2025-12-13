Fallece el empresario salvadoreño Samuel Quirós, fundador de Grupo Q

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com
Samuel Quirós, fundador de Grupo Q, falleció este sábado 13 de diciembre 2025, según confirmó su familia y medios de comunicación salvadoreños.
El empresario salvadoreño deja un legado en la industria automotriz, donde inició cuando tenía 20 años de edad.
Grupo Q es uno de los conglomerados automotrices más importantes de Centroamérica. Sus orígenes se remontan a 1952 cuando Samuel fundó una gasolinera en su ciudad natal, San Miguel, posteriormente comenzó la importación de vehículos, tractores y repuestos originales de grandes fabricantes, como Studebaker, Jeep Willys y llantas US Royal.
En 1962 obtuvo la representación de Nissan y le dio paso a la apertura de salas de ventas en Santa Ana y San Salvador. Acá todo fue viento en popa.
Con el paso de los años, la empresa evolucionó y a finales de los setenta adoptó el nombre SAQUIRO.
En los años noventa se consolidó bajo la denominación actual de Grupo Q.
MÁS ALLÁ DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
También fue visionario y fundó la icónica marca The Coffee Cup, para poder llevar un café de calidad a los salvadoreños.
“Gracias a su pasión y dedicación, podemos disfrutar del mejor café salvadoreño en un ambiente acogedor y familiar”, indicó la marca en un posteo de redes sociales de 2024.
Estuvo al frente de la marca y de Quality Grains, las que dirigió junto a su esposa, Leyla de Quirós.
Y no solo eso, en el ámbito social fue impulsor del fútbol de playa. De hecho, este 2025, la Asociación Pro Fútbol Playa de El Salvador le rindió un homenaje.
Su trayectoria le valió diversos reconocimientos, como el Premio al Emprendedor otorgado en 2017 por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), cuando se desempeñaba como presidente de Quality Grains y, en 2006, recibió la Palma de Oro de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).
Fue presidente de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos y director del Banco Central de Reserva, de 1976 a 1980.
Con información de Diario El Mundo (El Salvador)