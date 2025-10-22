Fallece empresario salvadoreño Rodolfo Simán

Por revistaeyn.com

Este 21 de octubre se confirmó la muerte del empresario salvadoreño Rodolfo “Rudy” Simán, quien se desempeñaba como vicepresidente de Nuevos Negocios, Franquicias y Trade en UNICOMER, de la cual fue confundador.

"Con profunda tristeza despedimos a Don Rudy Simán, un líder cuya pasión, integridad y cercanía han dejado una marca imborrable en nuestra historia. Su legado de servicio, innovación y humanidad continuará guiando nuestro camino y fortaleciendo los principios que nos definen", apuntó UNICOMER, en su esquela.

Simán fue uno de los que llevó al grupo a su expansión internacional y donde pasó 25 años de su vida. Fue parte de la adquisición de los activos y derechos de propiedad intelectual de RadioShack en más de 70 países, incluyendo mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y China.