Fallece empresario salvadoreño Rodolfo Simán

Por revistaeyn.com
Este 21 de octubre se confirmó la muerte del empresario salvadoreño Rodolfo “Rudy” Simán, quien se desempeñaba como vicepresidente de Nuevos Negocios, Franquicias y Trade en UNICOMER, de la cual fue confundador.
"Con profunda tristeza despedimos a Don Rudy Simán, un líder cuya pasión, integridad y cercanía han dejado una marca imborrable en nuestra historia. Su legado de servicio, innovación y humanidad continuará guiando nuestro camino y fortaleciendo los principios que nos definen", apuntó UNICOMER, en su esquela.
Simán fue uno de los que llevó al grupo a su expansión internacional y donde pasó 25 años de su vida. Fue parte de la adquisición de los activos y derechos de propiedad intelectual de RadioShack en más de 70 países, incluyendo mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y China.
Su legado trasciende el ámbito empresarial, ya que fue un destacado filántropo. Promovía la sostenibilidad y la responsabilidad social a través de programas de becas escolares, campañas de educación vial, voluntariado corporativo y prácticas sostenibles.
Una de las instituciones que destacó su legado en el ámbito social fue el Instituto Técnico Ricaldone, donde Simán era benefactor clave de su Programa de Becas.
Graduado del Liceo Salvadoreño, promoción 1981, Rodolfo continuó su formación en la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, donde obtuvo el título en Ciencias de la Computación y Finanzas en Negocios Internacionales. Además, cursó estudios en Babson College.