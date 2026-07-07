Fiat lanza en Estados Unidos un eléctrico a un precio de US$13.995

Por: Agencias
Fiat inició la comercialización en Estados Unidos del Topolino, su modelo compacto biplaza totalmente eléctrico, con un precio de salida de US$13.995 y una autonomía de hasta 74 kilómetros, según informó este martes la marca propiedad de Stellantis.
Con un peso de poco más de 450 kilogramos y una longitud de unos 2,4 metros, el vehículo se destinará inicialmente a su uso en urbanizaciones privadas, complejos turísticos y campos de golf, con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
No obstante, Fiat señaló que, a partir de finales de verano, los propietarios podrán instalar un kit para adaptar sus Topolino a la normativa federal de vehículos de baja velocidad. Esta actualización permitirá alcanzar los 45 kilómetros por hora y circular por determinadas vías públicas.
"Fiat sigue desmarcándose al reivindicar su legado en el segmento de los coches pequeños", declaró Olivier Francois, consejero delegado de la marca.
La versión eléctrica del Topolino se lanzó en Europa en 2023, recuperando el nombre del popular modelo de Fiat de la década de 1930. El Topolino -término italiano para referirse a Mickey Mouse- fue uno de los automóviles más emblemáticos de la firma, apodado así por el famoso personaje de dibujos animados de Walt Disney.
Este lanzamiento amplía la gama de la empresa en Norteamérica, sumándose al coche urbano eléctrico 500e que ya se comercializa en la región.
Con información de Reuters y Autos Rodando