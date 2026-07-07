Fiat lanza en Estados Unidos un eléctrico a un precio de US$13.995

Por: Agencias

Fiat inició la comercialización en Estados Unidos del Topolino, su modelo compacto biplaza totalmente eléctrico, con un precio de salida de US$13.995 y una autonomía de hasta 74 kilómetros, según informó este martes la marca propiedad de Stellantis.

Con un peso de poco más de 450 kilogramos y una longitud de unos 2,4 metros, el vehículo se destinará inicialmente a su uso en urbanizaciones privadas, complejos turísticos y campos de golf, con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

No obstante, Fiat señaló que, a partir de finales de verano, los propietarios podrán instalar un kit para adaptar sus Topolino a la normativa federal de vehículos de baja velocidad. Esta actualización permitirá alcanzar los 45 kilómetros por hora y circular por determinadas vías públicas.