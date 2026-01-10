Stellantis dejará de vender en EEUU las versiones híbridas enchufables

Empresas & Management

La decisión de Stellantis también se produce después de que el año pasado la compañía retirara del mercado alrededor de 375,000 híbridos enchufables Jeep, tras citar preocupaciones por fallas en las baterías y reportes de incendios.

Por revistaeyn.com Stellantis, la empresa matriz de Chrysler, dijo que dejará de vender en Estados Unidos las versiones híbridas enchufables del Jeep Wrangler y el Grand Cherokee, así como la minivan Chrysler Pacifica, en medio de una demanda débil y como parte de un ajuste en su estrategia de electrificación en Norteamérica. “Stellantis eliminará gradualmente los programas de híbridos enchufables en Norteamérica a partir del año modelo 2026 y se enfocará en soluciones electrificadas más competitivas, incluidos vehículos híbridos y de autonomía extendida”, señaló la compañía.

La decisión del fabricante llega en un momento en que las automotrices de Detroit están reevaluando su gasto en vehículos eléctricos ante cambios de política bajo la presidencia de Donald Trump, reporta Reuters. Anteriormente, Stellantis había recurrido a los híbridos enchufables para ayudar a cumplir con los requisitos federales de eficiencia de combustible, dado que su portafolio incluía numerosos modelos impulsados por motores V8. Los híbridos tradicionales, que no requieren recarga eléctrica, también han demostrado ser más populares entre los consumidores estadounidenses que sus equivalentes enchufables.