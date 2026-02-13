Empresas & Management

El Porsche 911 Spirit 70 ya está en Costa Rica

Esta versión del Porsche 911 es una pieza de colección pensada para los verdaderos entusiastas de la marca. El modelo se limita a solo 1.500 unidades en el mundo.

    El Porsche 911 Spirit 70, en color Nordisch Gold Metallic y basado en el 911 Carrera GTS Cabriolet, rinde homenaje a la estética y libertad creativa de los años setenta mediante un diseño exclusivo, un interior icónico y un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento. FOTO PORSCHE
2026-02-13

Por revistaeyn.com

La marca Porsche ha confirmado que en Costa Rica ya circula una de las 1.500 unidades en el mundo de la edición limitada del Porsche 911 Spirit 70.

Este modelo, además de ser pieza de colección, revive el carácter y la estética de los años setenta con una interpretación moderna. Además, es parte de la serie Heritage Design.

‟El 911 Spirit 70 representa una conexión emocional directa con una de las décadas más influyentes en la historia del diseño automotriz, sin renunciar al rendimiento y la tecnología que caracterizan a Porsche en la actualidad... Que Costa Rica cuente con un modelo de estos en sus calles, refleja que hay ticos amantes de Porsche, que valoran la historia y la pasión de la marca, así como tener una pieza de colección inédita, de lujo y con valor emocional”, dijo Rafael Cordero, gerente general de Porsche Costa Rica.

El auto combina diseño retro, tecnología de vanguardia y el ADN más puro de Porsche. Por esa razón, la insignia original de Porsche de 1963 aparece en el capó, el volante, las llaves y los reposacabezas. Además, cuenta con una placa numerada de edición limitada en color dorado en el salpicadero, que identifica su carácter único dentro de las 1,500 unidades disponibles globalmente.

Dentro de las características técnicas que hacen este modelo único es que se basa en la plataforma del 911 Carrera GTS Cabriolet con tracción trasera y está propulsado por un sistema híbrido avanzado que combina un motor bóxer de 3.6 litros, la asistencia eTurbo y un motor eléctrico integrado a la transmisión PDK, que en conjunto generan 398 kW, entrega 540 caballos de fuerza y 610 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3.1 segundos y una velocidad máxima de 312 km/h.

