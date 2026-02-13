El Porsche 911 Spirit 70 ya está en Costa Rica

Por revistaeyn.com

La marca Porsche ha confirmado que en Costa Rica ya circula una de las 1.500 unidades en el mundo de la edición limitada del Porsche 911 Spirit 70.

Este modelo, además de ser pieza de colección, revive el carácter y la estética de los años setenta con una interpretación moderna. Además, es parte de la serie Heritage Design.

‟El 911 Spirit 70 representa una conexión emocional directa con una de las décadas más influyentes en la historia del diseño automotriz, sin renunciar al rendimiento y la tecnología que caracterizan a Porsche en la actualidad... Que Costa Rica cuente con un modelo de estos en sus calles, refleja que hay ticos amantes de Porsche, que valoran la historia y la pasión de la marca, así como tener una pieza de colección inédita, de lujo y con valor emocional”, dijo Rafael Cordero, gerente general de Porsche Costa Rica.