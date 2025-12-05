Formato Palí se extiende en Costa Rica

Se trata de su nuevo punto de venta en Liberia, un importante centro turístico de la provincia de Guanacaste.

Palí anunció la apertura de su tienda 231 en Costa Rica, la cual marca un avance más de este formato en el país.

Mónica Elizondo, Especialista Senior de Asuntos Corporativos de Walmart, dijo que cada apertura reafirma la apuesta de la compañía por el país y su determinación de continuar invirtiendo en más puntos de ventas. “Nuestro crecimiento se traduce en más oportunidades de empleo y en una oferta cada vez más amplia y cercana para que nuestros clientes encuentren todo lo que necesitan y a precios accesibles.

Además de incrementar las opciones de compra, la apertura de Palí Liberia Estadio genera más empleo formal, al incorporar a 12 personas de la zona a su equipo de trabajo.

En materia de sosteniblidad, el local está equipado con válvula presurizadora de agua, mingitorios secos, paneles solares, sistemas especiales de refrigeración CO2, iniciativas de ahorro en el consumo de agua y energía, así como cargador para automóviles eléctricos. Cuenta con 7 espacios para vehículos y 3 para motocicletas.