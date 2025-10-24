Walmart se expande en Costa Rica con tres nuevas tiendas

Por revistaeyn.com
Walmart se expande en territorio tico con tres nuevas tiendas de sus diversos formatos. Estos nuevos locales generarán 66 empleos directos y espera atender a más de 6.000 personas.
Se trata de dos locales de Palí: uno en Palmichal de Acosta y otro en Cartago oeste, y un Masxmenos en Liberia.
Mónica Elizondo, Especialista Senior de Asuntos Corporativos de Walmart, aseguró que las aperturas son parte del compromiso de la empresa de dinamizar la economía costarricense y generar oportunidades laborales. “Con estas aperturas, Walmart reafirma su propósito de promover el bienestar de las familias y las comunidades”.
Desde octubre del 2024, la compañía ha inaugurado 15 nuevos puntos de venta en sus diferentes formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) en Costa Rica, que representan más de 365 nuevos empleos.
Con estas aperturas, la compañía suma un total de 343 tiendas en todo el país.
En Centroamérica, la marca enfocada en el retail, opera más de 900 tiendas en cuatro formatos.