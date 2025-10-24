Walmart se expande en Costa Rica con tres nuevas tiendas

Por revistaeyn.com

Walmart se expande en territorio tico con tres nuevas tiendas de sus diversos formatos. Estos nuevos locales generarán 66 empleos directos y espera atender a más de 6.000 personas.

Se trata de dos locales de Palí: uno en Palmichal de Acosta y otro en Cartago oeste, y un Masxmenos en Liberia.

Mónica Elizondo, Especialista Senior de Asuntos Corporativos de Walmart, aseguró que las aperturas son parte del compromiso de la empresa de dinamizar la economía costarricense y generar oportunidades laborales. “Con estas aperturas, Walmart reafirma su propósito de promover el bienestar de las familias y las comunidades”.