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GameStop lanza ofensiva de US$ 56.000M por eBay y reabre batalla por e-commerce

Con una oferta no solicitada por eBay que incluye efectivo y acciones, GameStop busca crear un nuevo jugador híbrido en comercio digital. La operación, que podría derivar en una disputa por el control, redefine el mapa competitivo del sector y abre interrogantes sobre su viabilidad financiera.

Por: Revistaeyn.com En un movimiento inesperado, GameStop lanzó una oferta para adquirir eBay por aproximadamente US$ 56.000 millones, en una operación que combina efectivo y acciones y que representa una prima cercana al 20% sobre el precio de mercado. El impulso detrás de la operación proviene de su CEO, Ryan Cohen, quien ya controla cerca del 5% de eBay y ha dejado claro que está dispuesto a escalar la ofensiva directamente hacia los accionistas si el directorio rechaza la propuesta. El dato central no es solo el tamaño de la oferta, sino su naturaleza: se trata de un intento de adquisición de una compañía casi cuatro veces mayor en valor de mercado, algo inusual incluso en los ciclos más agresivos de fusiones y adquisiciones.

De retailer en crisis a aspirante a plataforma global

La operación marca un nuevo capítulo en la transformación de GameStop. La compañía, que supo ser un actor dominante en la venta física de videojuegos, viene enfrentando desde hace años un cambio estructural hacia el consumo digital. Bajo la conducción de Cohen, la empresa avanzó en recortes de costos y mejoras operativas, pero aún enfrenta presiones sobre sus ingresos. La adquisición de eBay aparece, en este contexto, como un intento de salto estratégico: pasar de retailer en declive a plataforma digital con escala global. La lógica detrás de la operación es clara: combinar la base de usuarios y la infraestructura digital de eBay con la red física de más de 1.600 tiendas de GameStop en Estados Unidos, que podrían funcionar como centros de logística, autenticación y fulfillment (proceso integral de logística externa que abarca desde la recepción, almacenamiento, preparación (picking) y empaquetado de productos, hasta su envío final al cliente y gestión de devoluciones).

Sinergias prometidas, riesgos elevados

Cohen sostiene que la integración permitiría recortar hasta US$ 2.000 millones en costos anuales y mejorar significativamente la rentabilidad del negocio combinado. Sin embargo, el mercado observa con cautela. La operación requeriría una compleja estructura de financiamiento, que incluye efectivo disponible, emisión de acciones y deuda, además de potencial respaldo de inversores externos.

El desafío no es menor: financiar una adquisición de esta magnitud en un contexto de tasas elevadas y mayor escrutinio sobre operaciones apalancadas.

A esto se suma un interrogante clave: si las sinergias operativas pueden materializarse en un negocio que, en esencia, combina modelos distintos —retail físico y marketplace digital— con dinámicas y márgenes divergentes.



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