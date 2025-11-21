¿Quiénes muestran interés por comprar Warner Bros Discovery?

Por revistaeyn.com

Paramount, Comcast y Netflix han hecho ofertas económicas por la totalidad o partes de Warner Bros Discovery, según señalan Hollywood Reporter y Variety.

Las ofertas de esta primera ronda no son vinculantes y es probable que la situación evolucione en las próximas semanas, según señala Hollywood Reporter.

El conglomerado estadounidense es propietario de Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, TBS, HGTV y otros canales. El pasado octubre rechazó tres ofertas de compra por parte de Paramount Skydance.